Губернатор Оренбургской области Денис Паслер нашел ископаемые

Все на подъеме: у нас много качественного каолина!

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вместе с генеральным директором – председателем правления АО «Росгеология» Сергеем Горьковым ознакомились с результатами поисково-оценочных работ.

Согласно предварительной оценке специалистов, запасы каолина в пределах Коскольской площади составляют около 400 миллионов тонн. В настоящее время дочернее предприятие АО «Росгеология» – компания «Вотемиро» - завершает подготовку отчетных материалов по результатам поисково-оценочных работ для защиты в Государственной комиссии по запасам.

– Открытие и оценка месторождения в Оренбуржье очень важны для воспроизводства минерально-сырьевой базы региона. Открытие месторождения и запуск добычи означает рост экономического потенциала, – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. – Правительство области в рамках соглашения готово уделить особое внимание подготовке грамотных кадров для работы в сфере геологоразведки на базе организаций профессионального образования. Росгеология в этом также заинтересована. Значит, у наших выпускников профильных учебных заведений появятся хорошие перспективы трудоустройства. Это не последний наш совместный проект – я надеюсь, что при поддержке Дмитрия Кобылкина нам удастся продолжить исследование оренбургских недр.

Белая огнеупорная глина – ценное сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Ценность элювиальных каолинов в том, что они могут использоваться как в естественном виде, так и после обогащения.

Открытие месторождения означает экономического рост и отказ от импорта

В настоящее время потребности отечественной промышленности в высококачественных каолинах удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.

– С вводом месторождения в эксплуатацию будет полностью решена проблема импортозамещения высококачественного каолина. На базе региона имеются все возможности для создания новых горно-обогатительных предприятий, – подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Результатом встречи стало подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также мониторинга состояния недр региона. Росгеология будет осуществлять работы по комплексному геологическому изучению недр, а также мониторингу их состояния на территории Оренбургской области с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, новых высокотехнологичных способов прогнозирования и выявления минерального сырья. В числе основных направлений сотрудничества также – эффективное и рациональное природопользование, охрана окружающей среды, подготовка и переподготовка специалистов для геологоразведочной отрасли.

– Открытые в Оренбургской области месторождения элювиальных каолинов, по нашей оценке, являются крупнейшими в России, – отметил глава Росгеологии Сергей Горьков. – Дальнейшая разведка и разработка запасов Коскольcкой площади позволят решить стратегическую задачу по созданию полноценной отечественной минерально-сырьевой базы элювиальных каолинов высокого качества, сократить зависимость российских предприятий от импортного сырья.

Для справки:

Перспективное месторождение на Коскольской площади было выявлено специалистами в 2005–2008 годах при проведении работ по геологическому картированию. В 2011–2013 годах на площади выполнялись работы поисковой стадии, а за последние два года специалисты дочерней компании АО «Росгеология» отобрали и проанализировали 1646 проб. Результаты обработки материалов позволили компании «Вотемиро» сделать выводы о наличии в пределах Коскольской площади крупного месторождения высококачественных каолинов.

Коскольская площадь находится в 8 км южнее п. Блак и в 5 км северо-западнее п. Коскуль – в приграничной с Казахстаном территории.