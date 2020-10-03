Почти 40% россиян не могут позволить себе путешествовать

В России только каждый десятый может поехать куда захочет, никак финансово не напрягаясь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сложно и больно говорить о полетах в те или иные страны в пандемийном 2020-м: падение доходов и закрытые границы не оставляли никаких шансов и надежд. Но когда карантинные ограничения стали снимать, россияне ринулись на отечественные курорты, несмотря на то, что цены взвинтили вдвое, если не втрое. Чего теперь стоят людям путешествия? Много ли соотечественников могут себе позволить отпуск без проблем?

Как выяснили аналитики Туту.ру, опросив 1800 человек, в России каждый десятый может поехать куда захочет, никак финансово не напрягаясь.

Еще 29% россиян могут легко отправиться в поездку на выходные, но на полноценный двухнедельный вояж им непременно придется копить.

А 38% соотечественников вообще не могут себе позволить какие-либо путешествия.

Остальные ради поездок откладывают деньги несколько месяцев, берут кредиты, или занимают у друзей.

НЕ БОЛЬШЕ 5 000 ЗА УИКЕНД

Сколько люди готовы тратить на отдых в выходные? Такой вопрос задали 4000 респондентов. Выяснилось, что 39% опрошенных согласны расстаться максимум с 5 000 рублей за уикенд на двоих (включая дорогу и проживание).

Каждый третий готов потратить от 5000 до 10000 на двоих. Сумму от 10 000 до 15 000 рублей считают нормальной 15% путешественников, 6% не против заплатить от 15 000 до 20 000 рублей. За предел в 20 000 рублей согласны выйти 10% респондентов.

Легко ли вы можете позволить себе путешествие?

Вообще не могу себе позволить путешествие - 38%

Могу легко себе позволить поездку на выходные, а на долгие поездки надо копить - 29%

Я откладываю несколько месяцев даже на небольшую поездку - 17%

Да, у меня есть возможность позволить себе дорогое путешествие в любой момент - 11%

Периодически приходится брать кредиты или занимать у друзей - 5%