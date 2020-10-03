В Роскосмосе рассказали, зачем России срочно лететь на Венеру

Программа исследования планеты состоит из 3 полетов Фото: Shutterstock

Мы снова летим к другим планетам: Новейшая российская программа исследования Венеры состоит из трех межпланетных полётов, намеченных на 2029—2034 годы. Поскольку последняя миссия достигла Венеры в 1985 году, это будет наш первый визит на эту планету спустя сорок четыре года. Однако, программа может быть расширена ещё одной миссией в 2027 году с целью поиска возможных признаков жизни в атмосфере планеты. Об этом сообщили представители НПО имени Лавочкина, той самой фирмы которая сделала большинство советских аппаратов для полётов на Луну, Марс и Венеру.

Спешка вызвана тем, что недавно ученые обнаружили в атмосфере Венеры вещества, которые могут иметь биологическое происхождение. Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко пояснил, что подобные утверждения можно делать только после контактного исследования планеты :«Сейчас оценивается возможность в 2027 году быстрой дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — заявили представители НПО имени Лавочкина на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

Русский путь к Венере не был простым. Неудивительно, ведь это был первый, по сути, путь к иной планете в Солнечной системе и летели туда почти наугад – кроме размеров планеты и её орбиты было мало что известно. Эта задача оказалась куда сложнее создания первого спутника и даже полета человека в Космос. Пришлось потрудиться, преодолевая неизведанное.

За тридцать лет, начиная с 1961 года, СССР запустил в Венере почти три десятка аппаратов серии Венера и Вега, и получил почти все научные приоритеты в её исследовании. С тех пор у нас не состоялось полётов не только к Венере, но и вообще куда-либо в дальний Космос: за последующие три десятилетия, после эпохи натиска, ни один космический аппарат новой России так и не смог выйти на межпланетную орбиту из-за технических неполадок.

Будем надеяться, что новые запуски будут наконец удачными и прервут десятилетия безвременья в наших исследованиях дальнего Космоса.