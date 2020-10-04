Спортивный врач показал 7 упражнений, которые избавят от осенней хандры

По словам эксперта, любая физическая активность положительно влияет на настроение. Фото: Shutterstock

Неотвратимо надвигается осень. И хотя погода в этом году балует жителей центральной России, все же природа берет свое: всё чаще небо затянуто тучами, всё короче день, всё раньше наступают сумерки. Все это, вкупе с тревожными новостями о разбушевавшейся пандемии, не лучшим образом влияет на настроение. Кто-то сидит дома хандрит. Кто-то тщетно пытается поднять настроение в баре. Кто-то срывает усталость и раздражение на близких. Но, оказывается, есть способ не поддаваться унынию. И он недорог и доступен каждому. Спасение – в движении! Существуют различные физические упражнения, помогающие поддержать настроение без всяких таблеток. Об этом нам рассказал врач-невролог и рефлексотерапевт, заведующий лабораторией спортивной неврологии Университета физической культуры и спорта молодежи и туризма Виктор Косс.

По словам эксперта, любая физическая активность положительно влияет на настроение. Поскольку при напряжении наших мышц выделяется больше эндорфинов – гормонов счастья. Поэтому, если вам хочется поднять себе настроение, можно побегать, покататься на лыжах или велосипеде. Но поскольку далеко не всегда есть возможность использовать эти средства, то я попросил Виктора Косса рассказать о повышающих настроение упражнениях, которые можно выполнять где угодно. В офисе или дома, спускаясь в лифте или находясь в вагоне метро. И такие тоже нашлись!

Но сначала немного теории. Как говорит Виктор Косс, в центральной нервной системе человека существуют три главных вегетативных центра. Их активность напрямую влияет на эмоциональный настрой человека. То есть, если они активны и функционируют – настроение прекрасное, а если «простаивают», то это переживается как апатия, скука или даже депрессия. По словам нашего эксперта, эти три главных центра (существуют и другие, но менее значимые) расположены в голове, солнечном сплетении и тазу. Именно на повышение их тонуса и активности и рассчитан комплекс упражнений, которые предлагает Виктор Косс.

I Mимические мышцы лица

Первый вегетативный центр, на который Виктор Косс обращает наше внимание, расположен в головном мозге. И влиять на его активность наш эксперт предлагает с помощью комплекса упражнений для мышц лица. Управляет ими организм посредством лицевого и тройничного нервов. Ядра этих нервов находятся в головном мозге и там образуется очень мощный вегетативный центр, через которые можно управлять настроением.

Если у человека болит тройничный или лицевой нервы, то настроение будет просто ужасным. Но если заставить мимические мышца лица работать, то будут возбуждаться зоны головного мозга, благодаря которым поднимется и настроение. В том числе повысится и уровень серотонина - нейромедиатора, появление которого улучшает настроение

1. Закройте глаза, расслабьте мышцы лица и глаз. Очень важно в этот момент дать себе команду настроиться на радость и улыбку. Поскольку, как говорит, Виктор Косс хорошее настроение начинается именно с улыбки.

2. Затем следует сделать глубокий вздох, открыть глаза и растянуть губы в широкой улыбке. Делаем медленный выдох, во время которого сводим в кольцо губы.

3. С закрытым ртом надуваем щеки. Не выдыхая воздух, начинаем сдувать и надувать щеки. Перекачивая воздух из себя и в себя. Получается что-то вроде внутреннего массажа. Так делаем 10 раз.

4. Нахмуриваем брови, прищуриваемся, напрягаем мышцы носа и с их помощью приподнимаем ноздри вверх, растягиваем губы в улыбке. Повторяем это упражнение 5-7 раз. Таким образом получается сложное трёхфазное движение, при котором работают мышцы лба, глаз, носа и губ.

5. Аккуратно и небыстро наклоняйте голову влево, вправо, вперед, назад. Потяните ее вверх, как будто она вырастает из плеч, вернитесь в исходное положение. Повторите несколько раз. Упражнения для шеи - не повод ставить рекорды. Не нужно преодолевать боль, терпеть дискомфорт - это может быть опасным. Цель этого упражнения - улучшить кровоснабжение головы. Если вы будете повторять его регулярно, несколько раз в день, оно и так улучшится, без рекордов.

II Солнечное сплетение

6. Сжимаем руки в замок. На вдохе встаем на цыпочки, а руки поднимаем вверх, тянемся как можно выше, далее делаем дыхательные движения животом (вдох-выдох, «пупок прижимаем к позвоночнику»). На выдохе руки опускаем, встаем на пятки и расслабляемся

III Мышцы таза

7. Третий по значимости для нашего настроения вегетативный центр находится в малом тазу, в области мочевого пузыря и примыкающей к ним прямой кишке. Для того, чтобы позитивно влиять на него, Виктор Косс предлагает такое упражнение: станьте в позу вратаря, готовящегося отразить пенальти. ТО есть слегка наклоняемся, ноги чуть-чуть сжимаем в коленях, руки кладем на колени. И начинаем прорабатывать ягодичные мышц и мышцы малого таза, сжимая их и разжимая их. Таким образом, как уверяет Виктор Косс, мы заставляем двигаться тазовую диафрагму и работать мышцы малого таза. И это упражнение гарантированно повысит вам настроение.

Приятной тренировки и хорошего настроения!