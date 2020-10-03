Александр Ерохин забил "Спартаку". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, футболисты московского "Спартака" проходили очередной тест на прочность в текущем сезоне. В гости к "красно-белым" в Тушино приехал питерский "Зенит". Действующий чемпион России перед поединком шел вровень с командой Доменико Тедеско. И тот, кто выигрывал эту встречу, уходил б на перерыв в сезоне в качестве лидера Премьер-Лиги. Ведь сразу же после этого тура в чемпионате объявляется перерыв в чемпионате на две недели - предстоят матчи национальных сборных.

К слову, буквально за час до стартового свистка появилась информация - в подмосковном Новогорске прошла первая тренировка сборной России. И на нее вышли два футболиста - Далер Кузяев и Андрей Семенов. Но уже после этой игры в расположение команды.

Поединок начался довольно бодро и в целом стартовые 45 минут прошли на равных. Самый яркий момент которого - это три отбитых удара вратарем "Спартака". Александр Максименко трижды спас свою команду. И в итоге все активности первого тайма, а были опасные удары с обеих сторон, завершились вничью 0:0. Голов не было, как и добавленного времени.

Ну а потом случился гол. На 65-й минуте поединка после подачи в штрафную "Спартака" Артем Дзюба головой скинул мяч на Александра Ерохина. И полузащитник "Зенита" забивает, хотя перед ним в воротах стояли два игрока "Спартака" - не только вратарь Максименко, но и французский защитник Жиго.

"Спартак" бросился отыгрываться и на 80-й минуте встречи - после череды рикошетов аргентинский форвард "красно-белых" Понсе пробил с метра выше ворот. Но на 86-й этот футболист исправился. Во время очередной атаки "Спартака" чешский полузащитник Крал вошел в штрафную, дриблингом накрутил защиту "Зенита", и катнул мяч на аргентинца. Эсекель мягко пробил низом в дальний угол. "Открытие Арена" взревела - счет стал 1:1!

Следующая игра у "Спартака" после перерыва - в гостях против "Химок", а у "Зенита" будет домашняя игра с ФК "Сочи". Точные даты будут оглашены чуть позже. Ну а пока что по дополнительным показателям "Зенит" будет в ближайшие две недели лидером Премьер-Лиги при равном количестве очков со спартаковцами - по 21 баллу у двух команд.

КСТАТИ

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.