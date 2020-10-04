Страницу актрисы Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств

Стоун уверена, что еще встретит свою судьбу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарная актриса Шэрон Стоун в феврале 2020 года заявила о том, что вновь одинока и готова к новым знакомствам.

В одном из недавних интервью звезда триллера «Основной инстинкт», после которого Стоун проснулась секс-символом Голливуда, разоткровенничалась и призналась, что не считает себя сексуальной и на свиданиях ведет себя нелепо. Она всерьез переживает, что с возрастом теряет хватку в знакомствах с мужчинами, которые иногда даже посмеиваются над ней.

«Недавно произошла настоящая комедия: меня даже удалили с сайта знакомств, - рассказывает актриса. – Один мужчина, прочитав мою анкету усомнился и не поверил в том, что я – это действительно я. Он попросил системных администраторов сайта заблокировать мою страницу, потому что она фейковая».

В то же время, несмотря на желание общаться с противоположным полом, Стоун жалуется на нехватку времени, потому что воспитывает трех сыновей, и говорит о том, что, преодолев 60-летний рубеж, при поиске новых отношений стала вести себя расслабленно.

«Я полностью открыта к новым отношениям, но сначала надо понять, что хочу от них получить, - рассуждает голливудская звезда. – Важно знать, что не будет смешным в моем возрасте, а потом действовать».

Стоун уверена, что еще встретит свою судьбу. Она честно говорит о том, что ее сердце сейчас свободно, и намекнула, что общается с несколькими интересными мужчинами. Но связывать себя узами брака с кем-то из них не торопится.

«Мне нужен заботливый, сострадательный и любящий муж, впрочем, такого хотят многие», - признается актриса.