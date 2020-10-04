Внука Элвиса Пресли похоронили спустя три месяца после смерти

Бенджамин Кио был вторым ребенком единственной дочери легендарного музыканта Элвиса Пресли и его супруги Присциллы Булье – Лизы-Мари Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тело 27-летнего музыканта Бенджамина Кио, внука Элвиса Пресли, родственники обнаружили в его собственной квартире в Калифорнии 12 июля. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, молодой человек покончил жизнь самоубийством.

Но похоронили его только в начале октября в Мемфисе на территории поместья Грейсленд, где захоронен его дед – Элвис Пресли. Из-за чего возникло такое промедление, неизвестно.

Бенджамин Кио был вторым ребенком единственной дочери легендарного музыканта Элвиса Пресли и его супруги Присциллы Булье – Лизы-Мари. Будучи в первый раз замужем за музыкантом Дэнни Кио дочь короля рок-н-ролла родила дочь Райли и сына Бенджамина, который как две капли воды оказался похож на своего деда.

Узнав о смерти сына, Лиза-Мари была убита горем.

«Она безутешна и опустошена, но остается сильной и любящей матерью для своих младших детей – 11-летних близнецов», - говорится в официальном заявлении помощника Лизы-Мари Пресли.

Лиза-Мари официально была замужем четыре раза. В 2016 году она развелась с отцом своих близнецов, гитаристом и продюсером Майклом Локвудом.

Несмотря на непростые отношения со своими мужьями, дочь Элвиса Пресли прекрасно ладила с детьми.

Бенджамин обосновался в калифорнийском Калабасасе. С самого детства он мечтал пойти по стопам известного дедушки, научился играть на гитаре и стал сочинять музыку.

В 2009 году Кио заключил договор с крупной музыкальной компанией на выпуск музыкального альбома. Но за 11 лет так в свет так ничего и не вышло.

Родные и друзья предполагают, что причиной самоубийства Бенджамина могла стать депрессия из-за несостоявшейся карьеры.