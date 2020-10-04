Врач назвала, после каких продуктов хочется есть еще сильнее

Чтобы насытиться, но сделать это с реальной пользой для организма, нужно принять во внимание несколько важных факторов Фото: Shutterstock

Часто адепты здорового образа жизни замечают, что набирают вес и жировую массу даже при том, что стараются, чтобы не только основные приемы пищи, но и перекусы были здоровыми и легкими. А ведь всего-то съел яблоко или салат! Оказывается, чтобы насытиться, но сделать это с реальной пользой для организма, нужно принять во внимание несколько важных факторов. Об этом рассказала в своем блоге врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ и автор интернет-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

ТЕЛУ НУЖНЫ КАЛОРИИ

Первое, о чем стоит помнить, составляя свой рацион, это физическое насыщение. Если пища калорийная, но маленькая по объему, то мы, скорее всего, удовлетворимся ею на короткое время, даже если это высококачественные жиры и белки. Желудок остался пуст, человек чувствует голод, а значит, ест снова. За ощущение наполненности и сытости, за сигнал в мозг о поступившем достаточном объеме пищи в нашем организме отвечает блуждающий нерв. Поэтому, чтобы мозг понимал, что мы насытились, можно себя приучить питаться маленькими порциями, но часто. Чтобы перестроить таким образом свое питание, потребуется время и сила духа.

ПОЛЬЗА ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ

Вторая важная вещь в питании – биохимическое наполнение пищи. Желудку требуется полноценная еда, то есть белки, жиры и углеводы в одном комплекте. Просто есть зеленый салат без белка или масла неразумно, он не утолит голод. Точно также протеиновый коктейль обязательно требует «закуски» в виде овощей, фруктов или сухарика.

НЕ НАДО ПИТЬ КЕФИР НА НОЧЬ

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает еще два важных понятия, такие как инсулиновый и гликемический индексы. Инсулиновый индекс отражает уровень инсулина в крови, который повышается после употребления определенного продукта. Гликемический индекс показывает количество глюкозы, которая также увеличивается в крови после еды. Если у продуктов эти индексы высокие, то они будут повышать уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение. А затем наступит сильный голод и, как следствие, переедание и срывы.

Например, многим на ночь советуют пить кефир: и не калорийно, и гликемический индекс низкий. Но худеющие после этого нередко совершают ночные набеги на холодильник, ведь кефир, как и творог, имеет высокий инсулиновый индекс. Так что вместо похудения получается обратный эффект.

Продукты с высокими инсулиновыми и гликемическими индексами способствуют росту жировой ткани. Если жировой ткани становится много, развивается опасное состояние инсулинорезистентности, когда человек не реагирует на инсулин. В таком случае его мучает постоянное чувство «волчьего голода» и тут не до здорового образа жизни.

ЯБЛОКО – НЕ ВАРИАНТ ДЛЯ ПЕРЕКУСА

Еще одна ошибка, пишет врач-эндокринолог Зухра Павлова, перекусывать яблоком или любыми другими фруктами без добавления белка. Фруктоза быстро утоляет чувство голода, но потом резко снижает уровень малонил-КоА, вещества, которое является важнейшим компонентом клеточного цикла выработки энергии и регулятора энергетического баланса в мозге. Это опять приводит к росту аппетита.

Что же делать? На самом деле, вы можете есть сладости и фрукты, но только после основного приема пищи, в котором уже получили необходимый белок. Тогда уменьшится скорость всасывания углеводов, и анаболический вектор сместится на строительство не жировой, а мышечной ткани. То есть вместо вреда получите пользу. Разумеется, если не переедите.