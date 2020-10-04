Скандал на теннисном турнире «Ролан Гаррос»: российскую спортсменку обвиняют в «договорняке»

25-летняя москвичка Яна Сизикова в основном добивалась результатов как парный игрок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое издание Die Welt пишет о том, что полиция Франции начала расследование теннисного «договорняка».

По информации источников, мошенники якобы манипулировали результатом матча между румынской парой Андреа Миту - Патрисия-Мария Циг и интернациональным дуэтом Мэдисон Бренгл (США) - Яна Сизикова (Россия).

Люди, знакомые с этим делом, говорят, что тревогу подняли букмекеры, когда на один из сетов были значительно повышены ставки. Точная сумма размещенных ставок до сих пор неизвестна, однако, по оценкам инсайдеров, это должно быть несколько сотен тысяч евро.

В частности, повышенное внимание привлекал пятый гейм второго сета, во время которого (при счете 2:2 по геймам) Сизикова совершила две двойные ошибки, после чего румынки оторвались в счете и вышли в следующий круг (7:6, 6:4).

Дальнейшее расследование, по мнению издания, должно прояснить, в какой степени сами игроки были вовлечены в предполагаемые манипуляции. Пока официальные лица отказываются комментировать ход расследования, хотя все знают, что спорт давно стал игровым полем для миллиардного бизнеса со ставками. Занимаются этим различные криминальные структуры, в том числе и для отмывания денег.

При этом издание отмечает, что теннис является одним из самых удобных инструментов подобного бизнеса, ведь в этом индивидуальном виде спорта не надо договариваться о результате матча с целой командой, как, к примеру, в футболе. При этом есть насыщенный календарь с множеством событий, отследить которые очень сложно, особенно не играя на лидерах, к которым приковано внимание всего мира. А вот матч первого круга женского парного разряда вполне подходит…

Впрочем, еще рано обвинять теннисистку, имя которой до этого знали только теннисные специалисты. Тем более что немцы падки на такие сенсации, особенно когда в скандале фигурируют русские. Достаточно вспомнить раскрутку всех допинг-скандалов…

КТО ТАКАЯ ЯНА СИЗИКОВА

25-летняя москвичка Яна Сизикова в основном добивалась результатов как парный игрок (она даже выиграла один турнир WTA в парном разряде – Лозанна-2019 в паре с Анастасией Потаповой). В одиночном рейтинге она выше четвертой сотни не поднималась.