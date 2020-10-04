Молодой муж Анны Седоковой заразился коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успел Янис Тимма начать сезон, как уже заразился коронавирусом. Только в пятницу молодой муж Анны Седоковой выкладывался на паркете "Арены Мытищи" в матче первого тура Евролиги 2020/2021, а уже на следующий день двухметрового латвийца отстранили от игр. Перед очередным матчем спортсменам сделали тест на коронавирус, который выявил болезнь сразу у трех человек.

- Условно-положительные результаты теста ПЦР на Covid-19 обнаружены у игроков Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики, - сообщили в баскетбольном клубе "Химки". - Полученный материал отправили на дополнительное исследование в Роспотребнадзор. У Мики клинических симптомов заболевания нет, а Воронов и Тимма жалуются на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Судя по всему, делиться этой новостью с поклонниками ни Янис, ни Анна не планировали. В его Инстаграме - поздравления с началом сезона и фото с голым торсом, в ее - сплошь съемки и бурная светская жизнь. Так, на днях Седокова встречалась с поклонниками в Московском доме книге, где презентовала свой роман "Я сильная. Я справлюсь". На эту встречу пришли несколько сотен читательниц, которые уже переживают, как бы не заразились "короной".

Сама певица свое здоровье и состояние мужа пока никак не комментирует.

- Анна сейчас снимает клип на крыше, поэтому пока ничего сообщить не можем, - кратко пояснила "КП" помощница певицы.

Между тем, сегодня утром в своем Инстаграме экс-"ВИА Гра" показала полезную для иммунитета смесь, с которой начинается ее утро - перетертые куркума, имбирь и мед. Однако, от коварного вируса народные средства вряд ли спасут.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма вместе уже почти два года. Ради певицы красавец-баскетболист, который младше ее на 10 лет (Янису 28, Анне в декабре 38) ушел от своей латвийской семьи - жены и маленького сына. В начале сентября пара тайно женилась в Барвихе и теперь мечтает о совместном ребенке, который для поп-звезды стал бы уже четвертым.

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