Ученые научили робота сортировать мусор. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

По ленте конвейера движется мусор, а робот, по изображениям с камер вычисляет нужный материал, берет его пневматическими щупальцами и складывает в разные емкости. Почти как человек. Только уровень ошибки здесь ниже. Кроме того, электронный сортировщик, которого создали в Институте теплофизики СО РАН, не испытывает от своей работы никаких неприятных эмоций.

Оказывается, электронный мозг со щупальцами способен на многое. Если задать ему нужные приоритеты и параметры, будет отбирать то, что необходимо. И работает довольно быстро, очень точно и может совершать несколько манипуляций в секунду. Ученые утверждают, что робот обучаем и сможет выбирать с ленты транспортера тот материал, на который его настроят.

«Проблема переработки и утилизации отходов сегодня актуальна. Сортировка мусора вручную — это очень тяжелый труд, и его автоматизация могла бы существенно облегчить работу сортировщиков. Наши сибирские ученые воплотили эту идею в жизнь. Начало уже положено: проект будет развиваться. Однако установка еще требует доработок, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которому продемонстрировали разработку на форуме "Городские технологии -2020". — Мы со своей стороны готовы оказать институту всю возможную поддержку, в том числе в получении федерального финансирования для начала серийного производства таких установок. Осуществить реализацию этого наукоемкого проекта без федеральной помощи будет сложно».

На сегодня установка обучена выбирать три фракции мусора: пластик двух видов и алюминий.