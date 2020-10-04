Бывший муж Волочковой забрал всех детей от разных жен жить к себе

Игорь Вдовин с новой женой подпишет брачный контракт Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывший муж Анастасии Волочковой совсем скоро из завидного холостяка-миллионера отправится в ЗАГС. Игорь Вдовин поведет под венец свою нынешнюю возлюбленную Елену Николаеву. Красавица-блондинка раскрыла некоторые детали торжества, а также рассказала о жизни с избранником.

Игорь Вдовин живет с Еленой Николаевой почти два года. Вместе с возлюбленным блондинка воспитывает всех его детей от бывших жен, в том числе и 15-летнюю дочь бизнесмена от союза с балериной Анастасией Волочковой.

"Мы живем большим домом, радуемся успехам друг друга и детей, которые тоже все живут с нами. У Игоря четверо детей от прошлых браков. Много путешествуем, разговариваем, читаем, работаем. Сейчас нам вообще столько известно друг о друге, что мы могли бы играть в покер с открытыми картами", - цитирует Елену сайт mk.ru.

По словам Николаевой, Игорь рассказал ей о том, что хочет жениться на ней, еще на стадии ухаживаний - всего через несколько свиданий. И, как заверила красавица, последовательно воплощает все в жизнь.

"Я немного не понимаю, почему союз двух людей должен быть каким-то особенным праздником. Здесь у меня, как и в любом деле, - «мы перейдем мост, когда подойдем к нему». Поскольку свои подписи под несколькими документами, включающими брачный контракт, мы поставим совсем скоро, то сейчас скажу точно - торжества в классическом понимании организаторов свадеб не будет", - откровенничает Елена.

Если позволят графики, она вдвоем с Вдовиным отправится в свадебное путешествие на несколько дней. "А, может, просто поднимем бокал с шампанским. Мы оба спонтанные люди, которые могут принять решение и по дороге в ресторан свернуть в аэропорт с одним паспортом в багаже. А в ЗАГС я, скорее всего, пойду одетой по погоде. И в зависимости от списка следующих деловых планов на этот день", - резюмировала Николаева.