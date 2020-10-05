Первая Нобелевская премия 2020 года: за печень

Нобелевские премии присуждают с 1901 года.

В понедельник 5 октября началась Нобелевская неделя. Названы первые лауреаты - Нобелевской премии 2020 года в области медицины и физиологии. Ими стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс (Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice) – «за открытие вируса гепатита С», что внесло решающий вклад в борьбу с этим опаснейшим недугом, поражающим печень. А сама премия стала в некотором роде юбилейной – 111-й по счету. Именно столько их было вручено в период с 1901 по 2020 годы.

Лауреаты - борцы с гепатитом.

Гепатит – или воспаление печени - вирусное заболевание. Один его вид – гепатит А – передается через загрязненную воду и продукты питания. Два других В и С – через кровь.

О существовании вирусов А и В стало известно еще в 40-е годы прошлого века. Третий же агент – С – долгое время скрывался. Пока его не выявили нынешние лауреаты, доказав, что этот вирус может вызывать гепатит, что называется, без посторонней помощи. Благодаря ученым была разработана диагностика, созданы лекарства.

Гепатит доводит до церроза печени, а витоге и до рака.

В прошлом году престижную научную награду в области медицины и физиологии заслужили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце (William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza). Ею было удостоено «открытие того, как живые клетки ощущают, что изменился уровень доступного им кислорода и приспосабливаются к этому». Тем самым ученые объяснили, как действует допинг и почему иные лыжники бегут быстрее других. Подробнее о сути и практическом применении открытия в нашем материале.

Кстати, нынешние лауреаты получат больше, чем их предшественники. С 2020 года призовой фонд Нобелевской премии в каждой номинации увеличен на 1 миллион шведских крон. Он составит 10 миллионов шведских крон – это примерно 1,1 миллиона долларов. Это стало возможны благодаря эффективному управлению и грамотным инвестициям в результате чего капитал Нобелевского фонда существенно увеличился за последние годы и составил 4,6 миллиардов крон. В кулуарах шутят: а не выдвинуть ли управляющих фонда на Нобелевскую премию по экономике?

6 октября будет объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, 7 октября – по химии, 8 октября – по литературе, Нобелевская премия мира – 9 октября. Кому на самом деле достанется экономическая премия, станет известно 12 октября