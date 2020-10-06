Плати или проиграешь: родственники погибшего поставили условие Михаилу Ефремову

Символическая компенсация в 1 рубль выросла до 3 миллионов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ставки растут: родственники погибшего Сергея Захарова - младший сын, брат и жена, которая не проживала с курьером последние 20 лет, требуют с Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей. Как стало известно "КП", гражданские иски, подготовленные адвокатом Александром Добровинским, в ближайшее время должны подать в Хамовнический суд. Хотя до этого родня Захарова во всеуслышание заявляла: "кровавые деньги" им не нужны. С актера просили символический рубль на троих, а когда он под занавес суда добровольно отправил всем потерпевшим по 200 тысяч рублей, они эффектно вернули перевод адресату.

При этом возмещение морального вреда - не просто щедрый жест, а важное условие для смягчения приговора. Если бы Ефремов и родня Захарова сразу договорились о деньгах, артисту могли и не дать те самые суровые 8 лет колонии. Это хорошо понимали все участники процесса, по крайней мере, адвокаты уж точно.

И вот теперь, когда близка апелляция, семья Захаровых показала свой истинный интерес. Сумма рассчитывалась просто: раз уж старшему сыну Виталию от Ефремова достался 1 миллион рублей, значит, и другие потерпевшие претендуют на аналогичную компенсацию.

И снова деньги играют важную роль: получается, актеру предъявили условие - плати или проиграешь.

- Степень искренности раскаяния Ефремова не влияет на законность и обоснованность приговора. Единственным обстоятельством, имеющим правовое значение для разрешения настоящего уголовного дела, является реальное возмещение всем потерпевшим морального вреда. До момента такого возмещения просим оставить приговор Ефремову без изменения, - указывает в своем послании в Мосгорсуд Александр Добровинский.

На каких основаниях хочет получить деньги законная жена курьера Маргарита Захарова, которая в момент ДТП находилась с ним в стадии развода (и указала в своем заявлении, что не жила с мужем с 1994 года) - вопрос открытый. Тем более, что сожительнице курьера Ирине Стерховой, которая провела с ним последние 23 года, не досталось ни копейки. Да и потерпевшей ее до сих пор не признали.

- Полагаю, что неслучайно иск о компенсации морального вреда заявляется родственниками сейчас. Вероятно, они надеются на добровольное возмещение еще до начала апелляции, - поделился с kp.ru адвокат Стерховой Вадим Никулин. - Хотя по закону взыскать вред можно только один раз. Формально они уже это сделали: попросили 1 рубль и получили его.

Между тем, сейчас Следственный комитет разбирается с ложными показаниями всех троих родственников: адвокат Никулин подал соответствующее заявление. На суде рязанская родня утверждала, что до последних дней они жили с курьером одной семьей, и он, хоть и работал в Москве, регулярно приезжал домой в Рязанскую область. Эти показания вытеснили из дела Ирину Стерхову, о существовании которой якобы никто не знал.

Усугубила ситуацию и справка, предъявленная адвокатом Пашаевым: якобы Ирина Михайловна все эти 20 лет попросту сдавала койко-место Сергею Захарову. Итог этого поддельного документа известен: написавший его участковый уволен, ему грозит уголовная ответственность за фальсификацию.

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