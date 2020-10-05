Евгений Ловчев о дерби «Спартак» - «Зенит»: «Матч по накалу соответствовал вывеске, по качеству футбола - нет»

Легендарный футболист сборной Советского Союза дал долгосрочный прогноз на нового чемпиона России будущего сезона Фото: Иван МАКЕЕВ

10-й тур Российской Премьер-Лиги подарил поклонникам футбола главный матч осени - «Спартак» - «Зенит». На этот раз афиша подпитывалась не только историческим противостоянием, но и прямым турнирным противостоянием. Обе команды подходили к дерби в ранге лидеров чемпионата, имея в активе по 20 очков.

В итоге подопечные Доменико Тедеско и Сергея Семака разошлись миром (1:1) и сохранили места на вершине турнирной таблице.

Мы пообщались с легендой «Спартака» и сборной Советского Союза Евгением Ловчевым, который рассказал о том, каким в его глазах получилось дерби двух столиц, доволен ли он атмосферой и качеством игры, а главное - Ловчев дал долгосрочный прогноз на нового чемпиона России сезона 2020/21.

Спектакль получился, футбол – не совсем

- Вся реклама к этому матчу, сам матч по накалу соответствовал вывеске, по качеству футбола - нет, - сказал Ловчев. - Мы постоянно и удивляемся, и расстраиваемся от того, как мы в Европе выступаем. Простые вещи: Малкома купили за 40 миллионов, а в этой игре он никакущий был. Дзюба не дотягивал до себя, которого он слепил. Тот же Понсе не забивает два таких мяча, где мастер должен забивать. Я в этом случае говорю о качестве футбола как таковом: пас, удар и так далее. А напряжение существовало, соответствовало дерби двух столиц. Спектакль получился. Одна команда выигрывала практически, но «Спартак» сравнял. Народу было много, атмосфера хорошая, подогретая - всё соответствовало ожиданиям.

Я футболист, я замечаю какие-то вещи: как мяч отскакивает, как обработать мяч не могут, как пас не могут дать. Когда идёт дерби «Боруссия» - «Бавария» или «Реал» - «Барселона», качество футбола гораздо выше. Поэтому мы не на первых местах, а седьмые в рейтинге УЕФА.

Но дерби получилось. Люди уходили довольные. Это ничья ценная, потому что продолжается борьба. Сейчас бы «Зенит» выиграл и на три очка ушёл. А так «Спартак» будет продолжать считать, что они на первом месте, «Зенит» - что они, а тут ещё и ЦСКА подобрался.

Преобразование «Спартака» в матче и сезоне

Что касается самой игры, то на поле «Зенит» владел инициативой подавляющее количество времени. Гости были если не продуктивнее красно-белых, то содержательней - точно. Это показывает и количество ударов (22 против 10 в пользу сине-бело-голубых), и количество важных передач, которые создавали остроту в атаке (19 - 12). Однако, конец матча остался за «Спартаком». Подопечные Тедеско заметно активизировались, стали разнообразней в атаке, что позволило сравнять счёт и создать ещё парочку валидольных моментов.

Евгений Ловчев объяснил причину такого перелома в сценарии матча и оценил «Спартак» образца нынешнего сезона.

- Я думаю, «Зенит» владел инициативой не 75 минут, а в первом тайме. Выручил и встряхнул «Спартак» молодой вратарь Максименко. В этот раз, в отличие от того с ЦСКА, когда Максименко ошибся, он выручал и тем самым дал «Спартаку» надежду.

Во втором тайме «Спартак» преобразился, появились моменты. У Понсе было два сумасшедших момента, но нервозность сыграла свою роль.

Сегодняшний «Спартак», конечно, это не прошлогодний. Что сделал Тедеско? В прошлом году я удивлялся тому, что он меняет по три человека от матча к матчу. А он просмотрел всех игроков, определился с составом. По большому счёту, выходит один и тот же состав. В этот раз только не было Умярова, а был Урунов. И, кстати, выглядел послабее всех. Большие мастера могут сразу встать и быть незаменимым, а игрокам среднего уровня надо вписываться и наигрываться. Но состав у «Спартака» уже определён.

«Зенит» разочаровал. Причина – слабый уровень чемпионата

В последние годы «Зенит» - самый яркий представитель России на европейской арене. Но в дерби со «Спартаком» проиграли концовку матча и оказались слабее красно-белых характером.

Ловчев объяснил это слабым уровнем чемпионата и тем, что «Зениту» с его составом не приходится напрягаться большую часть сезона.

- Я, откровенно говоря, ожидал большего от «Зенита», потому что слагаемые мастерства игроков «Спартака» пониже, чем у «Зенита». Есть такая поговорка, её когда-то нам говорил Старостин, взяв её у Бориса Андреевича Аркадьева, который в 50-х тренировал ЦДКА: «Команда не играет в силу своих игроков». Я думаю, что это можно сказать о «Зените», в этой игре, во всяком случае.

Уже никто нормально не представляет нашу страну ни в каких Лигах. Чего мы добились? Мы будем долго вспоминать, как молодой состав ЦСКА обыграл «Реал». Где «Реал», а где ЦСКА?

Вы почитайте футболистов: Дзагоев года три-четыре назад сказал, что в нашем чемпионате им приходится напрягаться пару тройку раз - со «Спартаком», «Зенитом» … Практически всё. Самедов сказал, что лет пять уже наш чемпионат не растёт. Команды бесславно выступают в Европе. Это наш чемпионат, он очень средний. Он не заставляет «Зенит» напрягаться в каждом матче.

«Динамо» проигрывает «Локомотиву» (Тбилиси), «Ростов» - «Маккаби». Это проблема подготовки хороших кадров. Уровня самого чемпионата, куда уже не едут какие-то игроки, которые чему-то бы научили наших футболистов, хотя, и деньги у клубов есть.

«Зенит» забил шесть мячей «Уфе», 7:1 выиграли у «Урала», как-то «Ростову» шесть забили. В принципе, такой состав, как у «Зенита», должен грузить по четыре-пять штук всем. Он же этого не делает. Это значит, что его не заставляют играть на полные обороты. Когда выходят в Европу, где-то напряжётся один раз, а где-то мастерства и эмоций не хватает. Это наш чемпионат не даёт возможность нашим командам совершенствоваться и расти.

Чемпионский фарт и почти убитая интрига

Один из плюсов «Спартака», который можно отметить по итогам дерби двух столиц, - вернулся тот самый «чемпионский фарт», который сопровождал команду в сезоне 2016/17, когда красно-белые одержали чемпионство.

Евгений Ловчев рассказал, почему это так важно и дал прогноз на будущего чемпиона России. Забегая вперёд, - почти эксперт почти прибил интригу.

- Не надо говорить о «Спартаке» 17-го года. Это было во все времена, - чемпионский фарт обязательно должен быть, когда на последних минутах забиваешь. Будем смотреть в конце сезона, но «Зенит» сильнее по составу. «Спартак» не вымучивает, но с трудом завоёвывает очки со средними командами.

«Зенит» ещё на полную мощность не заработал. Может быть, как раз Лига Чемпионов заставит командный мотор завестись. Я думаю, что «Зенит» опять будет чемпионом.

Интрига? Она есть, как раз вот в этом: в характере Тедеско, «Спартака» и болельщиков. Но можно ли сказать, что «Спартак» очень прилично сыграл какие-то матчи? Нет, вымучивают победы. Но это всегда ментально хорошо влияет на команду. Вот «Зениту» как раз не хватает таких матчей, чтоб вырывать, как «Спартак». Потому что в этом куётся характер, мастерство растёт. А «Спартаку» трудно очки даются. Хороший игры нет.