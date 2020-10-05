Нашу историю уже успели переписать! Недорого

Председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева во время выступления на форуме "История для будущего. Новый взгляд". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- Чтобы двигаться вперед, мы должны сохранять преемственность, с уважением относиться ко всем страницам нашего прошлого, к деяниям и свершениям предков, к их многовековым культурным, духовным, ратным традициям. Равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали. И конечно, важно уделять неустанное внимание популяризации исторических знаний, твёрдо противостоять всем попыткам фальсификации истории, - таким обращением президента России в Музее Победы в Москве был открыт Форум «История для будущего. Новый взгляд».

Не случайно члены Российского военно-исторического общества приурочили данный Форум к Дню учителя. По мнению экспертов и политиков, которые выступили перед учителями и студентами, российское образование нуждается в серьезной господдержке и новаторском подходе. Без этого, по словам бывшего министра образования России (2016-2018 гг.), председателя попечительского совета Российской академии образования Ольги Васильевой, мы можем проиграть в информационной войне и потерять страну.

ПО ЦЕНЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Оказывается, нашу историю уже успели несколько раз переписать во время горбачевской Перестройки. И обошлось это Западу в очень смешную сумму. Вот, как об этом рассказала участникам Форума Васильева:

«Главный акцент в 4-ой образовательной реформе России, которая пришлась на Перестройку делался на обновление содержания гуманитарных наук. Реформаторы пытались за короткий срок переписать 4 дисциплины: историю, литературу, обществоведение, экономическую географию. Таким образом за год-другой собирались получить абсолютно другое поколение. Решением правительства тогда было разрешено привлечь новых преподавателей, которые преподают гуманитарные предметы и зарубежных соразработчиков учебных программ и пособий для школ. Не обошлось без Фонда Сороса: Минобразования России получило от него для создания и экспертизы новых учебников по истории и обществознанию $5 миллионов. Тогда в издательской деятельности этих учебников участвовали издательства Бельгии, Норвегии, Нидерландов и ФРГ».

Москва. Во время форума "История для будущего. Новый взгляд", приуроченного ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов в Музее Победы. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Васильева озвучила шокирующие факты. Оказывается, «реформа» Сороса в образовании должна была вытеснить из учебников истории и русского языка само понятие единой России. В 1991 году были разработаны учебные программы и учебники для отдельных регионов: Поволжье, Южная Сибирь и Северный Кавказ. Авторы реформы предлагали приватизировать учебные заведения а управленцам от Минобразования России получать гранты и обучение в США. За 4-5 лет было создано 450 учебников «нового поколения». К 1998 году издательством этих новых учебников под девизом «свободы и плюрализм» занималось уже 10 тысяч организаций и типографий. Они переписывали учебники, создавая альтернативную историю. Это при том, что до 1991 года наша страна имела 120 учебников, которых всем хватало.

Закончилось все тем, что в конце 90-х годов были отменены экзамены по истории России. Никто не знал, по какой программе их принимать…

НАДО НАСАЖДАТЬ ПРАВДУ

Ольга Васильева поблагодарила сидящего в зале председателя Российского исторического общества, директора Внешней Разведки Сергея Нарышкина, который в своем выступлении обратил внимание на стремление «отдельных государств подправить или полностью переписать отдельные страницы» нашей истории.

- В российской внешней разведке немало случаев, когда люди жертвовали жизнью, чтобы добыть недостающие крупицы информации. В каком-то смысле историки схожи с разведчиками, их профессиональный долг - добиться полноты картины, получить достоверные сведения о прошлом, - заявил Нарышкин и отметил, что профессиональные ученые должны активнее адресовать неудобные вопросы политикам, напоминая об уроках прошлого.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

А помощник президента России Владимир Мединский отметил, что бороться с фальсификациями стало проще, доступ к историческим архивам сегодня открыт для каждого гражданина России по нескольким кликам в интернете. Но попытки Запада манипулировать историей не прекращаются. А потому пора менять тактику.

- В Конституции России теперь закреплено понятие Государственной исторической политики. Но этого не достаточно. Смотрите, как США беспринципно насаждают свою точку зрения. Всеми доступными средствами. Нам надо от оправдательной позиции и борьбы с фальсификациями перейти к насаждению своей точки зрения. Нам это делать легче, чем Фонду Сороса, так как мы говорим правду, - призвал учителей и студентов Мединский.

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время выступления на форуме. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В свою очередь, замминистра обороны России Андрей Картаполов напомнил, что изменить кадры документальной хроники, где жители Праги, Будапешта и Варшавы несут цветы советским воинам, которые освободили их от гитлеровских войск даже при помощи информвойны уже невозможно. Главное, нам самим не забывать об этих фактах и напоминать детям.

Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов на форуме "История для будущего. Новый взгляд". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Звучали и предостережения о замалчивании неудобных страниц в истории. И предложения начать рассматривать беспрерывную историю нашего Отечества в сравнении с развитием Западной цивилизации.

- Только так, в контексте мировой истории можно будет понять логику поступков наших предков, - заметил Мединский.