Итоги визитов в Оренбуржье федеральных министров

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ.

Спасение реки Урал - дело общее

У министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина было сразу несколько целей визита в оренбургский регион. Вместе с губернатором Денисом Паслером они провели, во-первых, совещание по сохранению и восстановлению главной водной артерии Оренбуржья - реки Урал.

Как прокомментировал руководитель федерального Минприроды, сейчас стоит задача создать новую дорожную карту и разработать программу по реанимации Урала, причем на всем его протяжении, не только на территории одного, пусть и ключевого, региона. Например, в рамках нацпроекта «Экология» подобная уже действует в отношении гораздо более полноводной Волги. Для Урала проблема высыхания еще глобальнее, учитывая отсутствие в нашем степном крае в последние годы полноценных разливов. А наличие полноводной реки в сельхозрегионе сейчас жизненно необходимо.

- Сейчас на всех уровнях власти идет разработка федерального проекта по спасению Урала. Мы со своей стороны должны оформить программу мероприятий до конца нынешнего года. В списке значимых расчистка почти сотни участков песчано-гравийных кос и берегоукрепительные работы. Планируется также строительство новой системы очистных сооружений и модернизация уже имеющихся. Данную проблему уже озвучивал и указывал на срочный поиск путей ее решения Президент страны Владимир Путин, - рассказал о планируемых мерах глава Оренбуржья.

Программа подразумевает также расчистку русел рек, высадку деревьев вдоль береговой линии, а также уменьшение сбросов в водоемы отходов жилищно-коммунальных предприятий.

Оренбургским недрам - новое применение

Вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ, а также председателем правления «Росгеологии» Денис Паслер посетили также Светлинский район, чтобы оценить и своими глазами увидеть ход разведывательных работ по запасам каолина на Коскольской площадке, а также обсудить планы по развитию перспективного месторождения. По предварительным оценкам, объем запасов каолина в местных недрах достигает 400 миллионов тонн. Сейчас компания «Вотемиро» готовит отчетные материалы для Госкомиссии по запасам.

Каолиновое месторождение стало настоящей находкой для региона Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Месторождение на Коскольской площади было обнаружено почти 15 лет назад. Потом последовали долгие годы исследований, позволивших сделать выводы о наличии в Оренбуржье (в приграничной с Казахстаном зоне - между поселками Блак и Коскуль Светлинского района) крупного месторождения высококачественных каолинов.

Как подчеркнул глава Оренбуржья, это не последний совместный проект с «Росгеологией» и федеральным Минприроды, благодаря которым продолжится дальнейшее исследование местных недр.

Это месторождение стало настоящей находкой для региона. Каолин - белая огнеупорная глина сегодня широко используется в производстве керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, а также искусственных тканей. Если сейчас в основном каолин поставляют в Россию из Украины, Казахстана, США и Великобритании, то разработка отечественного месторождения позволит постепенно отказаться от его импорта.

По оценке главы «Росгеологии» Сергея Горькова, светлинское месторождение - крупнейшее в стране, на его основе можно создать полноценную отечественную минерально-сырьевую базу и избавить российские предприятия от необходимости закупать сырье за рубежом.

В случае начала добычи каолина в Оренбуржье экономический потенциал региона значительно возрастет. Осталось сейчас вплотную заняться подготовкой кадров для работы в данной сфере геологоразведки, но с этим у местных вузов проблем возникнуть не должно.

- Ввод месторождения в эксплуатацию решит проблему импортозамещения высококачественного каолина. В Оренбуржье сегодня имеются все возможности для создания новых горно-обогатительных предприятий, - пояснил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Подписано соглашение о сотрудничестве на геологоразведку недр Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве на геологоразведку недр при строгом условии рационального их использования, соблюдении всех требований к охране окружающей среды.

Наука тонкая

Для Орска стало значимым событием долгожданное открытие онкологического диспансера. Стройка в итоге вылилась в повод для гордости, потому что теперь жители восточного Оренбуржья смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь в борьбе с раковыми заболеваниями.

На открытие орского онкодиспансера приезжал лично глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Красную ленточку» на лечебном учреждении, оснащенном по последнему слову медицинской техники, они разрезали в Международный день врача вместе с губернатором Денисом Паслером.

В круглосуточном стационаре одновременно смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 180 пациентов. Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

В круглосуточном стационаре здесь одновременно смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 180 пациентов с онкозаболеваниями. Медцентр включает в себя поликлиническое отделение с дневным стационаром, способное за день принимать до 300 посетителей, а также оборудованы шесть операционных, реанимация, диагностическое, многочисленные лаборатории, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения, а также патологоанатомический корпус. Все они соединены между собой подземными переходами. Для обслуживания пациентов в собственном гараже больница имеет также семь автомобилей.

- Новое медучреждение оснащено оборудованием топового класса, которое позволяет проводить весь объем доступных сегодня манипуляций, в том числе эндоскопическим способом, - отметил на открытии министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Если сегодня задачи онкодиспансера заключаются лишь в лечении пациентов и их углубленной диагностике, то в будущем году в рамках запланированной модернизация звена первичной медико-санитарной помощи врачи диспансера станут еще и методистами - будут обучать специалистов поликлиник. Чтобы позволит чаще диагностировать онкозаболевания уже на ранней стадии - при первичном обращении человека в поликлинику. Радует, что эти моменты уже учтены в региональной программе развития здравоохранения.

По словам Михаила Мурашко, новое медучреждение оснащено оборудованием топового класса. Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

История строительства онкодиспансера на востоке области довольная непростая, работы на объекте приостанавливались на несколько лет из-за отсутствия финансирования. Лишь в прошлом году оно было возобновлено, и в кратчайшие сроки доведено до логического завершения. Но зато теперь уровень оснащения медицинским оборудованием и высокопрофессиональными специалистами-медиками ставит орский онкодиспансер в один ряд с лучшими федеральными клиниками. С оснащением помогал непосредственно федеральный центр, без поддержки Минздрава России местный бюджет не потянул бы реализацию данного проекта.

- Открытия диспансера люди ждали 27 лет. Рад, что в прошлом году нам все-таки удалось возобновить работы на объекте и достроить важное для региона при нынешней онкозаболеваемости медучреждение, - подчеркнул и губернатор Оренбуржья Денис Паслер. - Шансы на спасение онкобольных и своевременную диагностику у них смертельно опасного заболевания теперь намного выше.

После торжественного мероприятия на востоке региона губернатор и столичный гость проследовали в Оренбург, где посетили стройплощадку будущей областной детской клинической больницы на пересечении улицы Гаранькина и Загородного шоссе. Данная стройка обещает стать крупнейшим социальным объектом не только региона, но и страны, который возводится «с нуля» на окраине областного центра. Затраты на его возведение и оснащение составят порядка 6,4 миллиарда рублей. Сдача объекта намечена на конец 2022 года.

С благодарностью к донорам

В минувший понедельник Михаил Мурашко и Денис Паслер открыли также в областном центре памятный знак «Спасибо, донор!», приуроченный к празднованию 75-летия победы в ВОВ. Это первый подобный памятник почетным донорам в стране. Новый артобъект появился в сквере у Оренбургского государственного медуниверситета на углу улиц Советской и Максима Горького.

Ранее здесь оренбургская молодежь высадила голубые ели, а теперь появился и памятник в благодарность тем людям, которые не жалеют свою кровь ради спасения чужих жизней. Именно в этом здании в военные годы располагался эвакогоспиталь, куда тысячи оренбуржцев шли сдавать донорскую кровь для пострадавших на полях сражений, за год здесь проводили десятки тысяч переливаний. Сегодня востребованность в крови доноров и ее компонентов ничуть не ниже, а плазма переболевших новой коронавирусной инфекцией используется для производства лекарственных препаратов для борьбы с COVID.

- Доноры сегодня спасают жизни тысяч наших пациентов. Спасибо им всем! Место для нового памятника заслуженно выбрано в центре Оренбурга - в знак уважения донорам всех поколений. Думаю, что таким образом мы привлечем новых участников донорского движения, - заключил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, таким образом планируется привлечь новых доноров крови. Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

А Денис Паслер добавил, что доноры внесли огромный вклад в победу Красной армии, помогали спасать жизни бойцов, поэтому слова благодарности заслуживают общественники, реализовавшие идею с увековечением памяти наших доноров.

В будущем у этого памятника планируется вручение наград «Почетный донор России» и проведение акции «Посвящение в доноры». Сегодня из рук Михаила Мурашко удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор России» получили трое наших земляков - Антон Декка, Анжелина Ковалева и Алексей Немолочнов. Благодарственными письмами губернатора были отмечены также донорские династии.