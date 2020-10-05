Беспорядки в Беларуси, на Кавказе, теперь - Киргизии. Кто следующий?

Бишкек. Сторонники проигравших на парламентских выборах партий на центральной площади города. Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

В этом году нам еще "цветной" революции в Киргизии не хватало. В Бишкеке разгоняют майдан.

На кадрах сотрудники милиции гоняют светошумовыми гранатами по центральной площади толпу молодых киргизов. Те уворачиваются от резиновых пуль, прыгают через заборы, карабкаются на деревья, но убегать не спешат.

Судя по кадрам на площадь вышли более двух тысяч недовольных состоявшимися в минувшие выходные парламентскими выборами партий. Не все митингующие знают каких именно. Когда их спрашивают, за какие партии они хотят голосовать повторно, они не могут ответить.

Недовольные итогами выборов собрались на центральной площади Бишкека в понедельник днем, вечером в полицию полетели камни и "коктейли Молотова". Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

Но это уже не важно. Тактика уже опробована. И в самой Киргизии, где эти волнения в новейшей истории далеко не первые. И в Белоруссии. А кому мало - еще и вспыхнувшая война в Нагорном Карабахе...

И все - вокруг России.

Где в ближайшее время на просторах бывшего СССР еще выборы? Где еще может полыхнуть?

Не хочется «накаркать». Но меньше месяца до выборов президента (1 ноября) в Молдове. Сейчас там пост президента занимает Игорь Додон, у которого сложились хорошие отношения с Москвой. И некоторым силам в Кишиневе, а тем более в Бухаресте и Вашингтоне это наверняка не нравится.

А еще раньше - 11 октября намечены выборы президента в Таджикистане. Действующий президент Эмомали Рахмон будет избираться на новый срок. Между тем, он правит страной ровно столько же, сколько и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Они оба пришли к власти еще в 1994-м…

И в Таджикистане (как и в Армении) стоит российская военная база.

Про грядущие выборы президента в США и говорить страшно. В СССР, конечно, они не были (не смотря на советскую шутку о Вашингтонском обкоме) и нашей военной базы там нет. Но есть свои «демократы» и фактически только что была отрепетирована американская «цветная» революция с уличными погромами под девизом «жизнь черных тоже имеет значение».

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