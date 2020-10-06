"Все горе на лице": Наташа Королева сильно сдала после скандала с изменой мужа

Поклонники обсуждают внешний вид Наташи Королевой. Фото: скриншот "Осторожно, Собчак!".

Скандальная история с изменой мужа Наташи Королевой, ставшая достоянием общественности, сильно сказалась на внешности певицы. Некогда светящаяся от счастья супруга Сергея Глушко сейчас сильно переживает. Это не ускользнуло от зоркого взгляда поклонников звезды.

Наташа Королева и Сергей Глушко со стороны казались идеальной пары - яркие, красивые, горячие. Дом - полная чаша, взрослый сын Архип, всеобщее обожание. И громом среди ясного неба для всех стали новости о том, что 50-летний Тарзан изменяет красавице-певице с актрисой Анастасией Шульженко. 28-летняя девушка поспешила со своей историей на шоу, в красках раскрывая подробности своего бурного романа с чужим мужем. Она даже сообщила, что беременна от Тарзана.

Фото: скриншот "Осторожно, Собчак!"

В отличие от бойкой любовницы стриптизера, Наташа и Сергей не стали ходить и трясти грязным бельем по шоу. Они поделились сокровенным с Ксенией Собчак. Исповедь супругов никого не оставила равнодушным. Однако пользователи соцсетей, увидев Королеву, были поражены ее внешним видом.

"Мать моя женщина...", "Все привыкли в Инстаграме, где можно кучу фильтров наложить. В видео так не сделать", "Наташа уже не та...", "На улице встретишь, не узнаешь", "На Толкунову становится похожа", "Как бы Наталья не пыталась сделать вид что все хорошо, она раздавлена!", "Ой, как постарела", "Все горе на лице", "Давно не видела ее. Это тот случай, когда вся жизнь - на лице", - пишут фолловеры.

К слову, после очень личных откровений супруге Константина Богомолова певица поблагодарила телеведущую. Она разместила в блоге фото с Ксенией и проникновенный пост.

"На этом фото из далекого прошлого маленькая Ксюша и юная Наташа. Шли годы, за это время произошло много ярких событий как со знаком минус, так и со знаком плюс в жизни у каждой из нас! Самые неожиданные сценарии случаются не в кино, а в жизни! И вот об этом поговорить откровенно мне захотелось именно с ней, в особом для меня месте - месте моей силы! Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру. Я горжусь что именно меня ты выбрала кумиром своего детства", - резюмировала артистка.