Жена кандидата в президенты США Джо Байдена: первой леди страны может стать магистр искусств

Джилл Байден всегда отделяла карьеру мужа от своей собственной Фото: REUTERS

Во время предвыборной президентской гонки избиратели проявляют интерес не только к кандидатуре будущего лидера страны, но и к той, что станет первой леди.

История подтверждает: супруги президентов часто оказывают большее влияние на решения своих мужей, порой больше, чем высокопоставленные сотрудники Белого дома.

Жаклин Кеннеди, к примеру, называли «серым кардиналом», а Элеонора Рузвельт настолько была в курсе всех происходящих дел, что была назначена на должность заместителя министра обороны США, участвовала в создании ООН и боролась за женское равноправие.

И сейчас, когда Америка решает, кого выбрать следующим президентом, так или иначе возникает вопрос: кем будет следующая первая леди?

В случае с Меланией Трамп все так или иначе понятно, и мало, что изменится. Бывшая модель словенского происхождения останется в Белом доме, будет заниматься благотворительными проектами и сопровождать мужа на приемах.

Но что в случае победы мужа будет делать супруга демократа Джо Байдена – 69-летняя Джилл Байден? Жена кандидата в президента США много лет работает учительницей английского языка. У нее есть степени бакалавра и магистра.

Джилл Байден всегда отделяла карьеру мужа от своей собственной. Поэтому в 2007 году получила диплом магистра искусств под своей девичьей фамилией, Джейкобс.

В начале предвыборной гонки Джо Байден уже рассказывал, что жена, в случае его победы, продолжит работать учительницей в Общественном колледже Северной Вирджинии. В таком случае Джилл Байден впервые за 231-летнюю историю института президентства в Америке станет первой официально работающей первой леди.

Об этом пишут американские СМИ, но вот на сайте Белого дома говорится, что в его истории уже случалось, что обязанности первой леди жёны президентов США совмещали с профессиональной карьерой. Там приводятся два примера – Ида Маккинли работала в банке, а Грейс Куллидж – сурдопереводчиком в школе для глухих.

Джилл Байден не намерена забывать о благотворительности, она планирует продолжать поддерживать семьи военных. Эту деятельность она начала еще в 2007 году, когда была второй леди США, в период вице-президентства мужа.