Отменить, а не смягчить: что будет с приговором Михаилу Ефремову

До второго дубля в деле Михаила Ефремова остаются считанные дни: по прогнозам участников, апелляция в Мосгорсуде может стартовать уже 15 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

До второго дубля в деле Михаила Ефремова остаются считанные дни: по прогнозам участников, апелляция в Мосгорсуде может стартовать уже 15 октября. Вместо разжалованного Эльмана Пашаева, так и не убедившего суд в наличии тайного водителя за рулем актерского джипа, защищать Михаила Олеговича будет целая команда адвокатов. Они просят о смягчении приговора за смертельное ДТП - условном сроке или четырех годах колонии-поселения.

Но как выяснилось, приговор артисту могут и вовсе отменить.

- Думаю, нас ждет еще немало сюрпризов в этом громком деле, - делится с kp.ru адвокат Вадим Никулин, представляющей интересы сожительницы погибшего Ирины Стерховой. Женщина все еще надеется, что ее признают потерпевшей стороной - этот иск будут рассматривать в апелляции. - Сам Михаил Ефремов настаивает, что из-за давления Эльмана Пашаева его право на защиту было нарушено. А это самый распространенный повод для отмены приговора и отправки дела обратно в прокуратуру.

По словам юриста, любой приговор суда должен быть законным, справедливым и обоснованным - это обязательное требование. Однако, о какой законности можно говорить при нарушении прав?

- На самом деле, здесь много оснований для отмены, - продолжает Вадим Никулин. - Компания-владелец фургона не была признана потерпевшей стороной и не получила возмещение ущерба. Мы подавали несколько ходатайств о признании Стерховой потерпевшей - одно из них, от 20 августа, суд и вовсе не стал рассматривать. Таким образом, если бы это дело было среднестатистическим, а не делом Ефремова, к которому приковано всеобщее внимание, приговор с большой долей вероятности был бы отменен.

Между тем, родственники погибшего еще до апелляции заявили иски о компенсации морального вреда: все они требуют с актера по 1 миллиону рублей. В том числе и официальная жена курьера Маргарита Захарова, которая на момент ДТП находилась с ним в стадии развода, указав в заявлении, что не живет с супругом аж с 1994 года. А вот Стерхова, которая более 20 лет была вместе с Сергеем Захаровым, из-за отсутствия штампа в паспорте претендовать пока ни на что не может. Ее попросту вытеснили из дела, выставляя то алчной любовницей, а то и вовсе аферисткой-арендодательницей, которая сдавала приезжему Захарову койко-место в Москве.

- Все возмущаются, мол, Стерхова хочет получить с Ефремова 5 миллионов. Но она, по сути, была самым близким человеком Захарову и единственная, кто ни разу не соврал, - отстаивает свою доверительницу адвокат. - Да деньги для нее - это дело десятое, доброе имя бы восстановить! И почему никто не возмущался, когда старший сын попросил 7,5 миллионов? Она потеряла кормильца, у Ирины Михайловны пенсия 8000 рублей. Почему она должна жить хуже, чем до аварии? Сейчас ее дочь вынуждена прервать контракт в Китае и ехать в Москву к матери, как-то жить здесь, чтобы за ней ухаживать. Это тоже деньги, но почему-то об этом никто не думает.

Напомним, за смертельное ДТП Михаил Ефремов по приговору Пресненского суда получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, старшему сыну погибшего осужденный выплатил компенсацию в 1 млн рублей. Пока готовится апелляция, актер ждет своей участи в СИЗО "Водник". От услуг Пашаева он отказался, заявив, что тот "подставил его на 8 лет".

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