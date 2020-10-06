Приравняют к родителям: новый закон даст бабушкам и дедушкам право на воспитание внуков

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Жизнь бабушек, дедушек и прочих близких родственников, которые проводят время с внуками, племянниками или младшими братьями и сестрами, собираются значительно упростить. В Госдуму поступил законопроект, который закрепляет право родных на временное нахождение с детьми. Согласно нему, например, старшим родственникам не придется делать доверенность, чтобы возить детей по стране. Также не нужно оформлять опекунство, если ребенок временно проживает с бабушкой и дедушкой. Если закон примут, в Семейном кодексе появятся строчки: «Ребенок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников».

Один из авторов законодательной инициативы, депутат Госдумы Наталья Костенко по просьбе «Комсомолки» рассказала, что изменит этот документ.

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- Раньше родители жили более оседлой жизнью. Сейчас молодежь более мобильна, уезжает на заработки, оставляя детей с бабушками и дедушками, - объясняет Наталья Костенко. - В связи с этим возник целый ряд проблем. По сути, бабушки и дедушки не могут водить ребенка в садик, в поликлинику, в школу, на кружки, забирать его оттуда. Все воспитательные функции детей отнесены именно к маме и к папе. В законе прописано, что бабушки и дедушки имеют право только на общение с внуками, но не имеют права их воспитывать, ездить с ними на отдых, находится с ними.

По словам депутата Костенко, проблема обостряется в сельских населенных пунктах, где молодежь уезжает на заработки, потому что на селе сложно найти работу.

- В этой ситуации бабушки вынуждены оформлять опеку, которая требует прохождения безумных процедур, сдачи тестов на ВИЧ, СПИД, туберкулез, справок об отсутствии судимости. Или ребенок просто остается с бабушкой неоформленным. Во втором случае опека может в любой момент изъять ребенка у бабушки и дедушки, лишить родительских прав родителей, потому что они не участвуют в воспитании своих детей.

Депутат подчеркивает, что такие случаи породили оформление доверенности, в которой родители для перестраховки передают свои родительские полномочия бабушкам и дедушкам. Такой документ Костенко назвала правовой коллизией и юридическим нонсенсом, поскольку нельзя передать свои родительские права третьим лицам.

В ОТПУСК — БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

- В своем законе мы предлагаем разрешить детям находиться с бабушкой и дедушкой или ближайшими родственниками с позволения родителей, - продолжает автор инициативы. -

Это означает, что если бабушка везет ребенка на отдых, или он просто находится с ней, к ней никто не имеет права предъявить никаких претензий. Только если ребенок не объявлен в розыск, либо если в органах опеки не запущен механизм, когда в отношении ребенка совершено преступление. В других случаях будет считаться, что априори родители согласны, что ребенок находится с ближайшим родственником.

Депутат добавила, что, если возникнут вопросы, у бабушки всегда будут документы на ребенка, и бумаги, доказывающие их родство.

- Мы также регулируем ситуацию, когда у ребенка погибли родители. До сих пор его изымали из семьи и помещали в специальное учреждение до момента определения опекуна. Наш закон позволяет находящемуся в стрессе ребенку оставаться с близкими родственниками до того момента, пока бюрократическая машина работает с органами опеки, - закончила Костенко.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«БАБУШКИ И ДЕДУШКИ – ЭТО «ДОБРЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» В СЕМЬЕ»

- В России бабушки и дедушки часто проводят с детьми не меньше времени, чем родители, - отмечает семейный психолог Елизавета Матосова. - Так было всегда, но раньше на это мало обращали внимания. Логично, что в семье все так или иначе воспитывают, влияют на образование и становление ребенка. И у бабушек с дедушками своя роль. Родители вынуждены быть строгими и контролирующими, а у стариков предназначение любить, ласкать, жалеть, согревать. В некоторой степени бабушки и дедушки наделяются ролью «доброго полицейского». Таковы законы психологии. И то, что роль стариков узаконят, можно только приветствовать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»

- По Семейному кодексу бабушки или дедушки отстраняются от фактического воспитания ребенка и приравниваются к чужим людям. По закону «Об опеке и попечительству» (ч. 1 ст. 13) оставить ребенка на несколько дней с бабушкой в связи с командировкой просто так не получится. Нужно или оформить заявление о назначении опекуна, или передать ребенка на время отъезда в орган опеки. Что само по себе противоречит здравому смыслу и может привести к психологическим травмам у ребенка, - комментирует Любовь Сысоева, юрист адвокатского бюро S&K Вертикаль. - Закон не отражает традиционные для нашего общества представления о воспитании детей, ведь бабушки и дедушки всегда активно участвуют в воспитании внуков. Поэтому инициатива оправданная и необходимая.