Актриса оставила Голливуд ради съемок в порнофильмах

Мейтленд Уорд cменила съемки в малоизвестных сериалах на успешную карьеру порноактрисы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актерская карьера Мейтленд Уорд началась в 15-летнем возрасте. Ей предложили роль в сериале «Дерзкие и красивые», где она сыграла в нескольких эпизодах Джессику Форрестер. Следующей известной работой стал сериал компании Disney «Парень познает мир».

Из-за яркой внешности и стройной фигуры режиссеры предлагали Мейтленд играть сексапильных красоток, но, как правило, это были роли второго плана. Всего в фильмографии актрисы более 10 картин.

Особых наград девушка не получала и вообще была в Голливуде «одной из тысячи». А уж, когда ей исполнилось 35 лет, то и вовсе чувствовала себя старушкой, канувшей в безвестность.

- Голливуд уничтожает актрис, которым больше 30-ти, если, конечно, ты не такая звезда, как Дженнифер Энистон, - рассказывает Мейтленд Уорд. – Ты либо обречена играть уставших мамочек главных героев, либо идешь на пенсию.

Решив полностью изменить свою жизнь, актриса завела страницы в социальных сетях и начала выкладывать свои фотографии в полуобнаженном виде, показывая всем свои явные достоинства: накачанное спортивное тело и большую грудь. Тем самым девушкам быстро стала популярной. Сейчас на ее страницы подписано почти 1,5 млн. человек.

Уорд быстро поняла, что показывать свое тело ей доставляет удовольствие, поэтому она быстро переквалифицировалась в порноактрисы и начала сниматься в фильмах для взрослых. И вот тут получила все мыслимые и немыслимые награды в области порноиндустрии.

- Я знала, что способна на гораздо большее, Голливуд ограничивал мои таланты, - рассказывает актриса. – Сейчас я чувствую себя счастливой, потому что занимаюсь тем, что люблю.

Поклонники актрисы еще со временем диснеевского сериала тоже пишут, что воплотили в жизнь свои смелые фантазии, которые в них еще в юности возбуждала Мейтленд Уорд.