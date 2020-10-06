«А если киргизы нам такое в России устроят?!»: В соцсетях обсуждают видео митинга в Бишкеке

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что в Москве подобный сценарий с участием трудовых мигрантов невозможен. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

У многих в России видеокадры с революции в Киргизии в стиле «бей-жги-круши» вызывают оторопь. Вот, скажем, в Белоруссии митингующие просто ходят туда-сюда с флагами, раздают силовикам цветочки. А в Киргизии - ннна! Милиция разбегается, «Белый дом» горит, протестующие мимоходом чистят полки магазинов.

Российский обыватель обеспокоен. Он яростно пишет в комментариях! Примерно так: «А если мигранты нам такое в Москве (Питере и тд.) устроят?! У нас тут тысячи киргизов работают».

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что в Москве подобный сценарий с участием трудовых мигрантов невозможен.

- Сколько сейчас приезжих из Киргизии в Москве?

- Примерно 250-300 тысяч во всей столичной агломерации - это если брать Москву и область. Чаще всего уроженцев Кыргызстана нанимают в сферу услуг - рестораны, кафе, магазины. Потому что они хорошо говорят на русском языке, в отличие от соседей из Узбекистана и Таджикистана. В строительстве и ЖКХ киргизы тоже есть, но их там гораздо меньше, чем выходцев из других среднеазиатских республик.

- В интернете много опасений, что протестные настроения среди жителей Киргизии могут выплеснуться и на улицы российских городов.

- Этого не будет. По многим причинам. Во-первых, в Киргизии, сейчас происходят клановые войны, там есть историческое противостояние севера страны и юга. Как уроженцы Киргизии могут повлиять на этот процесс на территории другой страны? Ну, соберется тридцать человек, придут, например, к посольству. Приедет полиция и тут же всех заберет. У наших силовиков совсем иной уровень подготовки, никто сюсюкаться не будет. Впрочем, здесь даже до сбора у посольства не дойдет. Здесь у мигрантов и без того забот хватает. Они работают. А там, видимо, у людей больше свободного времени.

- Тем не менее многие вспоминают беспорядки в Люблино в сентябре 2017 года, когда сотни таджиков пытались взять штурмом рынок «Москва»…

- Там была провокация. Кто-то создал для толпы образ некоего врага - администрации рынка.

Напомню, люди начали собираться, потому что местная охрана якобы избила до смерти тачечника-таджика и выбросила его в мусорку. В вотс-ап чатах приезжие начали распространять призывы срочно собираться у «Москвы». Буквально за час у забора рынка образовалась толпа в триста-четыреста человек, которые требовали выдать им охранников. (Ворота, кстати, сломать не смогли - они оказались крепче, чем у «Белого дома» в Бишкеке). На месте оперативно прибыл ОМОН и несколько десятков автозаков. При разгоне задержали около сотни мигрантов.

- А тот парень, которого якобы убили, оказался жив-здоров, - продолжает Коженов. - Да, в ходе конфликта он получил несколько синяков. Оперативники нашли его в больнице, взяли показания - это видео отправили «диаспоре». Полиция сработала очень быстро и четко.