Россия, я люблю тебя! Итоги

Работа Федора Лашкова «Вепсская деревня» получила главный приз нашего конкурса.

Совместный проект «Россия, я люблю тебя!», как обычно, приурочен ко Дню страховщика, который отмечается 6 октября. И ко дню рождения компании «Росгосстрах», которая уже почти 100 лет работает в нашей стране.

Принять участие в конкурсе мог каждый: главное, чтобы это был снимок нашей с вами любимой России. И чтобы фотография радовала глаз, вызывала сильные чувства.

В этом году снимки поразили своим качеством: красиво снятые, с сочными натуральными цветами. Причем многие сделаны на телефон!

2603 работы прислали в этом году на конкурс. А в голосовании за понравившиеся снимки на сайте kp.ru приняли участие почти 12 тысяч человек - опять мы бьем рекорды!

Напомним, оценивало фотоработы два жюри. Первое - народное, состоящее из читателей газеты. Второе - профессиональное.

Итак: вот победители V Всероссийского народного фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!».

Победителем конкурса по выбору профессионального жюри стала работа «Вепсская деревня» Федора Лашкова из Санкт-Петербурга.

Он получает главный приз: поездку на двоих по России!

- На этом снимке - вепсская деревня, это северо-восток Ленинградской области, - рассказывает Федор. - Сам я профессиональный фотохудожник-путешественник. Работаю над многолетними фотопроектами в разных регионах России. Их цель - создать ценную с научной точки зрения коллекцию фотографий природы разных регионов. И, конечно же, показать красоту природы местным жителям: открыть для них необыкновенное в привычном. В итоге будут изданы фотоальбомы и собрана фотовыставка, которая пропутешествует по всей России. А альбомы станут подспорьем для обучения школьников и не только.

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ

Вот что приглянулось больше всего нашим экспертам:

«Маки вчерашнего дня», Дмитрий Бабурин, Краснодар.

«Маки вчерашнего дня», Дмитрий Бабурин, Краснодар

«Чистота улиц Питера» Антона Алымова из Москвы.

- Я москвич, но очень люблю Петербург, - рассказал Антон. - Работаю над своим персональным фотопроектом, посвященным этому великому городу.

«Чистота улиц Питера», Антон Алымов, Москва

«Горы», Вячеслав Ложкин, Ижевск.

- Люблю путешествовать, созерцать красоту нашей Родины и делиться ею с людьми через фото, - рассказал Вячеслав.

«Горы», Вячеслав Ложкин, Ижевск

«Шантарские острова», Юлия Шутова, Хабаровск.

- Эти снимки сделаны в национальном парке «Шантарские острова», расположенном на острове Большой Шантар, - рассказала Юлия. - Посчастливилось побывать в этом нетронутом уголке природы Севера Хабаровского края!

«Шантарские острова», Юлия Шутова, Хабаровск

«Город в горах», Михаил Кольцов, Нижний Новгород.

- Мир - это книга, и те, кто не путешествует, успевают прочесть лишь первую страницу. Не могу назвать себя опытным путешественником, но при любой возможности спешу взбираться по склонам Кавказских гор, встречать рассветы на ледовых полях зимнего Байкала, любоваться отражениями закатного солнца в куполах церквей центральной полосы России. Потому что взамен подъемов на рассвете, километров, пройденных в гору под ветром и снегом, суток, проведенных за рулем машины, я получаю ни с чем не сравнимое чувство умиротворения, созерцая мир, стоя на высоте полета самолетов, сидя на берегу прекраснейших озер, потягивая из стальной кружки ароматный чай у костра. Частичку этого духа приключений я пытаюсь передать через свои фотографии. Все фото сделаны на телефон.

Михаил Кольцов, Нижний Новгород

«Рабочий и колхозница», Руслан Тохтиев, Москва.

«Рабочий и колхозница», Руслан Тохтиев, Москва

«Гейзеровое озеро», Лариса Мрежина, Нефтекамск.

- Воздух и природа на Алтае - просто космос. Наибольшее впечатление произвело уникальное Гейзеровое озеро. Ощущение безграничной свободы. Оно находится на леднике Актру на высоте 2840 метров.

«Гейзеровое озеро», Лариса Мрежина, Нефтекамск

«Сладкая парочка в тумане», Жанна Власова, Дмитров.

- В 2020 году я впервые побывала в горах Кавказа, - рассказывает Жанна. - Перевал Федосеева на хребте Абишир-Ахуба тогда накрыло свинцовым туманом. В такие моменты не стоит оборачиваться назад: так горы смеются над теми, кого проверяют. Пройдите чуть дальше, и их сердце смягчится. Когда солнце одолевает туман, открывается их настоящее нутро: зеленое, живое и вдохновляющее.

«Сладкая парочка в тумане», Жанна Власова, Дмитров

«Тишина», Владимир Филин, Москва.

- Я фотограф, живу этим около 8 лет. Снимаю портреты и жанровые кадры. Люблю снимать пейзажи, - рассказал о себе Владимир.

«Тишина», Владимир Филин, Москва.

«Кривоборье. Воронежская область», Елизавета Деева, Рязань.

- Интересные места Черноземья, размах и красота русской природы, - поделилась с нами впечатлениями Елизавета.

«Кривоборье», Елизавета Деева, Рязань

«Озеро на Алтае», Руслан Олинчук, Барнаул.

«Озеро на Алтае», Руслан Олинчук, Барнаул

НАРОДНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Вот за кого отдали свои клики и сердца читатели сайта kp.ru.

За работу «На реке Лене» Александры Медведевой из Иркутска проголосовали 606 читателей.

«На реке Лене», Александра Медведева, Иркутск

Все финалисты получат памятные подарки от компании «Росгосстрах» и «Комсомольской правды»

СКАЗАНО!

«Родная природа - красота в абсолюте»

Вот что думает о ваших работах, дорогие участники конкурса, наше профессиональное жюри.

Александр Рожнов, Руководитель блока Маркетинга ПАО СК «Росгосстрах»:

«Самая народная газета страны «Комсомольская правда» проводит вместе с Росгосстрахом уже пятый Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Юбилейный конкурс приурочен ко Дню страховщика и ко дню рождения компании «Росгосстрах».

Конкурс вновь подтвердил свою значимость - как для его участников, так и для читателей «Комсомолки». С каждым годом растет число участников. Радует высочайшее качество и разнообразие работ, которые позволяют по-новому взглянуть на нашу страну, поражают высокопрофессиональным исполнением.

Вместе со всеми за конкурсом наблюдают и миллионы наших клиентов, десятки тысяч сотрудников нашей компании, которая в следующем году будет отмечать свой 100-й юбилей. В этот год мы тоже хотим войти обновленными, в новой стилистике, с новой энергетикой».

Анатолий Карпов, гроссмейстер, многократный чемпион мира по шахматам:

«Как и в прошлом году, я получил мощный заряд позитивной энергии, просматривая фотографии читателей «Комсомолки». Конкурсанты прислали множество замечательных видов нашей Родины, и сделать свой выбор лучших мне было нелегко. В любом случае проигравших в конкурсе нет, а выигрывает Россия!»

Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой России:

«Я очень много фотографировал на орбите. За сутки мы встречаем 16 закатов и 16 рассветов, «посещаем» почти все континенты и все страны, видим в течение пары часов яркое солнце и полярное сияние, снежные вершины и весеннюю зелень. Я узнаю по очертаниям горы, реки, пустыни. По цвету понимаю, над какой территорией пролетаем. На Земле вообще столько замечательных мест!

И фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» как раз об этом. Огромная благодарность авторам: ваши фотографии передают всю полноту впечатлений от увиденного, они объемны и неповторимы. Я засмотрелся на великолепные кадры и еще раз убедился в том, что наша родная природа - это красота в абсолюте, меры которой не существует. Ее невозможно осознать и объять, ее нужно увидеть!»

Никас Сафронов, художник:

«Флора, фауна - весь мир вокруг нас - спонтанно создают некие моменты красоты. И задача фотографа увидеть и запечатлеть такой уникальный момент. Красота спасает мир!»

Сергей Жданов, фотохудожник:

«Работы, представленные на фотоконкурс, впечатляют воображение, подтверждают огромный туристический потенциал России, в каждом регионе есть удивительные объекты мастерской Природы, места семейного и эксклюзивного отдыха. Туристические тропы энтузиастов со временем будут превращаться в комфортные, увлекательные маршруты - станут доступными красивейшие дикие и заповедные уголки, где каждый найдет для себя песковское «Окно в природу».

Евгений Сазонов, шеф-редактор ЗАО «ИД «Комсомольская правда», нынешний ведущий рубрики «Окно в природу»:

«Хочется поблагодарить всех участников конкурса за то, что подарили счастье увидеть новые красоты России и пробудили желание все их посетить. А кроме того, восхититься мастерством фотографов. Спасибо всем за удивительные снимки».

Все конкурсные фото можно посмотреть ЗДЕСЬ