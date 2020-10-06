"Кто-то запустил «утку»": Жена Бориса Щербакова рассказала о его здоровье

Актер Борис Щербаков с супругой Татьяной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сети появилась информация, что народный артист Борис Щербаков был доставлен в больницу с одышкой и сильным кашлем. Якобы у него бронхит. Артист находится под присмотром врачей, ему проводят необходимые обследования. Мы позвонили супруге Бориса Васильевича, чтобы узнать подробности.

- Какой-то ужас! Кто-то запустил «утку», что Боря заболел. У нас все хорошо. Муж не в больнице, - возмутилась Татьяна Бронзова. - Такое ощущение, что вся страна только и ждет, что с Щербаковым что-то случится. Мне с утра звонят с расспросами. Боря здоров!

Через несколько дней у него будет спектакль «Свободная пара» с Марией Ароновой. Он только что приехал со съемок. Человек - весь в работе после того, как полгода просидел без заработков из-за угрозы коронавируса. Но мы не жалуемся - у нас пенсия хорошая. Просто мужу важно ощущать свою востребованность. Он же хороший актер.

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