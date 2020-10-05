В Канаде детеныш морской выдры спасает людей от депрессии на фоне COVID-19

Просматривая смешные сюжеты с выдрой, люди часто улыбаются и забывают о своих проблемах. Фото: mmrpatients.org

Детеныша морской выдры (калана) обнаружили на берегах Кюкуота неподалеку от канадского Ванкувера. Туристы услышали необычные звуки, подошли ближе и увидели маленького зверька. Его маму нашли позже убитой.

Сироту завернули в тёплую куртку и отвезли в Центр спасения морских млекопитающих в Ванкувере.

- Когда калана привезли к нам, то он весил всего полтора килограмма, - рассказывает ветеринар Сион Кахун. – На вид ему было около трех месяцев.

Морскому животному дали кличку Джоуи. Сотрудники центра окружили его заботой и вниманием, усиленно кормили, круглосуточно следили за его поведением.

Сейчас вес Джоуи почти 10 кг, он не боится людей, а своих попечителей узнает по голосу.

А недавно он приобрел еще и актерские навыки. Каждый день сотрудники океанариума снимают и выкладывают в соцсети небольшие видеоотчеты о его жизни. У зверька тысячи поклонников, которым нравится малыш. Они пишут милые комментарии и просят показывать детеныша выдры каждый день и в разных ситуациях.

- Он не только у нас телезвезда, но и психолог, - говорят сотрудники океанариума. – Недавно стали приходить письма, в которых люди благодарят Джоуи за то, что помог им пережить депрессию, нервное расстройство от режима самоизоляции, который введен в условиях коронавирусной пандемии.

Просматривая смешные сюжеты с выдрой, люди часто улыбаются и забывают о своих проблемах, которые потом, с хорошим настроением им решить гораздо легче.

- Мы рады, что постоялец нашего центра дарит столько счастья и позитивной энергии вокруг, - говорят сотрудники центра и обещают. – Сериал про Джоуи будет продолжаться!