Канцлер ФРГ помогала людям, укравшим $2 миллиарда

Знала ли Меркель, рекламируя Wirecard, что всё это — грандиозная афера? Фото: REUTERS

Сентябрь 2019. Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершает визит в КНР. Как и полагается, продвигает национальные интересы, помогая отечественному бизнесу выходить на бурно растущий азиатский рынок. Например, убеждает китайцев, что баварский интернет-банк Wirecard, как раз вынашивающий план экспансии в Поднебесную, — надёжный партнёр и отличный инвестор.

Ноябрь 2019. Wirecard — в том числе благодаря возникшему у всех впечатлению «серьёзной крыши от Меркель» — успешно приобретает китайский сервис онлайн-платежей AllScore за $80 млн. С его помощью клиенты из Пекина и Шанхая начинают заносить деньги в солидный немецкий банк. Капитализация (рыночная стоимость всех акций) Wirecard приближается к $20 млрд.

Июнь 2020. В балансе Wirecard выявлена дыра в $2 млрд. В переводе с финансового языка: руководство обманом вывело эти средства — ведь деньги принадлежат не им, а клиентам банка. Цена акций Wirecard в одночасье упала на 99%.

Даже в немецких СМИ (которые вообще-то поддерживают «фрау канцлерин» во всём — от открытых для мигрантов границ до антироссийских санкций) появились робкие вопросы. А как такое вообще стало возможно? И, самое главное, знала ли Меркель, рекламируя Wirecard, что всё это — грандиозная афера?

ПРИЮТ ДЛЯ ОНЛАЙН-КАЗИНО

Wirecard возник на волне интернет-бума в 1999 году, долгое время считался одним из столпов цифровой экономики ФРГ, да и всей Европы.

Поднялся этот стартап на том, что предлагал услуги по обработке электронных платежей всем желающим. Например, интернет переполнен страницами онлайн-казино и букмекерских контор. Ни один солидный банк не откроет счёт таким «учреждениям», ведь во многих странах они запрещены, а проблемы с законом не нужны никому…

Зато Wirecard встречал столь сомнительных клиентов с распростёртыми объятиями. Говорят, не брезговал даже принимать платежи из «теневого интернета» за торговлю наркотиками и прочей дрянью: ведь даже самой крутой мафии нужно как-то легализовывать свои грязные деньги, выводить их на банковские счета.

Чем Wirecard, по сути, и занимался. И, главное, не задавал вопросы о происхождении средств. Возможно, потому, что сами владельцы банка долгие годы потихоньку выводили из собственной фирмы активы.

Пока рынок рос вместе с котировками акций чудо-банка, это никого не беспокоило. Красивую отчётность просто подделывали. Но нельзя долгое время обманывать всех. В конце концов зашевелилась финансовая полиция и другие проверяющие органы. Слухи, что в бухгалтерии Wirecard что-то нечисто, всплывали с 2015 года, об этом даже периодически писали влиятельные бизнес-издания.

Сейчас прокуратура ФРГ убеждена: пять лет назад руководство компании во главе с Маркусом Брауном и Яном Марсалеком решило провернуть нехитрую схему. Принялось выводить деньги в офшоры — и одновременно рисовать отчётность о якобы огромных доходах, чтобы поднять цену акций, привлечь больше инвесторов, что, в свою очередь, ещё больше повысит капитализацию — и так, пока пузырь не лопнет.

Органы финансового надзора ФРГ почти сразу стали что-то подозревать. Но не спешили реагировать. И проинформировали германское министерство финансов «о возможных критических проблемах с отчётностью Wirecard» лишь в феврале 2019 года. Минфин, как и положено, направил докладную записку ещё выше — в аппарат Меркель.

То есть, продвигая Wirecard в сентябре того же года в Китае, госпожа канцлер не могла не знать, что к баварскому онлайн-банку есть серьёзнейшие вопросы на родине.

ВИНОВАТЫ… РУССКИЕ!

Пузырь лопнул в июне 2020 года, когда о миллиардных хищениях из банка наконец-то объявили во всеуслышание. Глава Wirecard Маркус Браун был задержан, потом выпущен под залог в 5 млн. евро. Возможно, не без влияния чиновников-покровителей. Но масштаб грабежа оказался столь велик, что Брауна вскоре снова арестовали.

Вместе с ним загремели в кутузку - финдиректор Wirecard Буркхард Лей, а также главбух Стефан фон Эрффа.

Другого экс-сотрудника, Кристофера Бауэра, и вовсе нашли мёртвым на Филиппинах. Сердечный приступ в возрасте 44 лет. В банке отмывались (и были украдены) деньги околомафиозных структур — очень возможно, что уйти из жизни ему кто-то помог.

А близкий друг Бауэра и предполагаемый главный организатор аферы, топ-менеджер банка Ян Марсалек, скрылся. Последний раз его бизнес-джет видели в эстонском Таллинне.

В лучших традициях западной политики — во всём обвинили… Москву. По утверждениям СМИ, Марсалек после краха Wirecard скрылся из Эстонии то ли в соседнюю Россию, то ли в Белоруссию. И вообще — выводил деньги куда-то туда.

Что ж, господин Марсалек был персонажем действительно своеобразным: хвастался в застольных разговорах друзьям, что бывал в сирийской Пальмире, проводил финансовые операции с Ливией, и вообще, знает формулу «Новичка».

На этом основании западные СМИ объявили Марсалека «агентом российских спецслужб». Как и в случае со Скрипалями-Навальным, доказательства традиционные: «у нас есть улики, но мы их никому не покажем». Почему же тогда немецкий финнадзор много лет не обращал внимания на вывод активов и мухлёж с отчётностью в онлайн-банке? Или министр финансов ФРГ Олаф Шольц — тоже «российский агент»? Но он до сих пор на посту.

КОРРУПЦИЯ ПО-НЕМЕЦКИ

Как недавно выяснилось, один из чиновников канцелярии Меркель лично лоббировал интересы Wirecard. Это Клаус-Дитер Фритше. Прежний послужной список внушает: МВД Баварии (штаб-квартира выпотрошенного банка как раз находилась там); координатор по работе с немецкими спецслужбами в аппарате канцлера ФРГ; советник главы МВД в соседней Австрии…

Именно он, Фритше, 11 сентября 2019 года организовал встречу старшего советника Ангелы Меркель по экономике Ларса-Хендрика Рёллера, с руководством Wirecard, включая уже упомянутого Буркхарда Лея. Обсуждалась как раз экспансия Wirecard в Китай.

Ранее, по информации авторитетного издания Financial Times, Меркель встречалась другим лоббистом Wirecard — бывшим министром обороны Германии Карлом-Теодором цу Гуттенбергом.

В 2011 году сей молодой и перспективный политик с позором вылетел из министерского кресла, потому что в его докторской диссертации нашли плагиат. Но не пропал, конечно — подался в бизнес-лоббисты, ведь прежние связи в правительстве остались. Так что сотрудничество цу Гуттенберга с банкирами-мошенники (за щедрую плату, конечно) было в чём-то даже логичным. Следствие изучает его письма уже упомянутому советнику Меркель, Рёллеру, с просьбой поддержать Wirecard.

Вдобавок, в 2008-2009 годах цу Гуттенберг был генсеком Христианско-социального союза (ХСС, партии Меркель), сохраняет связи с нынешним руководством ХСС, в том числе с баварским премьером Маркусом Зёдером. Именно с ним Меркель также советовалась по вопросу выхода Wirecard на китайский рынок перед тем самым визитом в КНР…

Сейчас в Бундестаге готовится расследование «дела Wirecard», хотя сторонники Меркель всеми силами пытаются его притормозить. Ведь если выяснится, что госпожа канцлер не была введена в заблуждение многочисленными советниками, а сознательно покрывала банковских аферистов, — это повод даже не для отставки, а для уголовного дела.