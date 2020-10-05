"Смотрела в одну точку. Уж лучше бы кричала": Наташа Королева онемела, узнав о предательстве мужа

Тарзан впервые рассказал, как сознался жене в измене Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наташа Королева и Тарзан дали первое совместное интервью после измены. Чтобы высказаться о наболевшем, певица пригласила Ксению Собчак в свое "место силы" - дом в Краснодарском крае с видом на реку. Именно здесь она приходила в себя и собиралась с мыслями, пока вся страна следила за откровениями любовницы ее мужа.

Оказалось, что больше всего певицу задел не факт измены, которую она сама считает "подставой" (мол, ее доверчивого супруга ушлая соперница соблазнила, чтобы прославиться), а появление любовницы на федеральных телеканалах. О том, что некая Анастасия Шульженко ходит по редакциям и предлагает сделать эфир об измене Тарзана, артистка узнала от Андрея Малахова.

- Я очень благодарна, что он не стал связываться с этой историей, - призналась Королева Ксении Собчак. - Андрей мне позвонил и сказал: «Я это брать не буду. Видно, что это мошенничество». А другие взяли и раскрутили, хотя такие шоу - ЧП для телеканала.

По словам Тарзана, узнав о похождениях, жена "взяла его за грудки". Поначалу стриптизер отпирался, но когда Наташа увидела интимную запись, сделанную Шульженко, вынужден был сознаться.

- Конечно, у нас была разборка. Я сказал: «Наташа, я приму любое твоё решение. Разводись, выгоняй - заслужил». Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала... А потом мы решили, что вместе пройдем это испытание, - поделился Сергей Глушко. - Наташа пыталась дозвониться Константину Эрнсту, чтобы эта программа не вышла. А его помощник вдруг начинает ей рассказывать, какая это будет классная передача. И Наташа начинает рыдать: «Нельзя, чтобы она выходила! Ну как, за что?!». Как она плакала... А после программы редактор мне пишет: «Ну как, Сергей, вам понравилось?». Как это может мне понравиться, вы с ума сошли? У меня мама в машине "Скорой помощи"! Она даже говорить не могла от переживаний, пожилой человек... Если с ней что-то случится, я себе этого никогда не прощу! Меня первый раз в жизни так перетряхнуло.

При этом неверный муж уверен, что его подставили специально. Якобы есть некий продюсерский центр для раскрутки секс-скандалов, которые хорошо продаются на ТВ.

- Гоген Солнцев, Диана Шурыгина - это все один продюсерский центр. Это все бизнес! И этим сейчас зарабатывает молодежь, вот что страшно, - пожаловался Глушко. - Представляете, мне звонят ребята, молодые стриптизеры, и говорят: «Серый, мне тут предлагают денег, чтобы я пришёл и сказал, что спал с Наташей». Как такое возможно?

Кроме того, оба супруга заверили, что никогда не стали бы придумывать такой грязный ход для собственного пиара. Хотя многие до сих пор считают, что кашу с изменой заварила сама Наташа Королева, чтобы подогреть интерес к собственной персоне.

- Выход новой песни, новой концертной программы - это все мелко, это не стоит такого скандала, - заверила Собчак "русалка".

А ее муж высказался еще категоричнее: "Да в гробу я видал такой хайп! То, что сделали все эти люди - сплошная уголовка!".

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