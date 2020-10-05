От чего могли погибнуть морские животные: биолог рассказал, как нужно исследовать происшествие Камчатке

Пока не очень ясно, что происходит на Камчатке. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Каждый третий случай массовой гибели морских животных в морях и океанах так и остается загадкой. В том числе и потому, что возможных причин очень много – как естественных, так и с связанных с человеком.

Александр Кокорин, заместитель руководителя лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова в эксклюзивном комментарии для “КП” перечислил, какие исследования необходимо провести, чтобы дать реальный и обоснованный ответ на вопрос: что и почему произошло на Камчатке.

Александр Кокорин на борту научно-исследовательского судна Фото: Личный Архив

ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ЯСНО, ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ

- Пока не очень ясно, что происходит на Камчатке, - признает Александр Кокорин. - Именно недостаток информации вызывает большое беспокойство. Понятно, что с качеством воды что-то сильно не так, судя по большому количеству жалоб людей на ожоги глаз, расстройства пищеварения, проблемы с дыханием. Понятно, что что-то вызвало массовую гибель морских животных, потому что после обычного шторма так они на берег не выбрасываются, и есть многочисленные свидетельства дайверов о том, что на дне картина похожая.

Пожалуй, больше всего вызывают тревогу данные о гибели морских млекопитающих: обычно они гораздо лучше переносят краткосрочные интенсивные загрязнения - и из-за особенностей метаболизма, и потому, что могут быстро уйти из пораженного района. О конкретном ущербе на данный момент судить, наверное, рано. Но множество свидетельств говорят в пользу того, что ситуация катастрофическая или близка к таковой

В общем-то, это всё, о чем можно сейчас с уверенностью говорить.

Осьминог на берегу в бухте Безымянная. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

ДАЖЕ ДЕСЯТИКРАТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПДК ФЕНОЛА НЕ ПРИВОДИТ К ГИБЕЛИ РЫБ

- По тому, что говорят очевидцы, выводы о причинах делать нельзя; на мой взгляд, нет какой-то специфической картины, - продолжает наш эксперт. - Заморы (массовая гибель живых организмов) случаются по множеству разных поводов. Та же потеря игл у ежей - признак любого стресса, не обязательно отравления токсинами (в первую очередь они теряют иглы вообще при резком понижении солёности).

Да, в открытых источниках имеются данные о превышении ПДК в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Вот только одного этого наверняка недостаточно, чтобы вызвать замор. Десятикратное превышение ПДК по фенолам не приводит к гибели рыб, только к появлению неприятного запаха у мяса. Среднегодовая концентрация фенолов в Авачинской губе - 2-4 ПДК, максимальная - 20 ПДК. Аналогично и с нефтепродуктами - их концентрация уже повышалась три года назад до 4 ПДК (обзор Росгидромета за 2018 год), но к таким последствиям это не приводило.

С другой стороны, если верить сканам заключения, которые распространяются в интернете, из серьезных загрязнителей только эти два и проверялись. Анализов на хлорорганику и прочие сложные вещи не делали, что, кстати, тоже объяснимо: они небыстрые.

Морские звезды и рыба на берегу в бухте Безымянная. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

ПОЧЕМУ СНИМКИ СО СПУТНИКА И ВИДЕО – НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

- Снимки со спутника и видео с воздуха тоже, к сожалению, ни о чем однозначно не говорят. Речная вода сильно отличается от морской и по цвету, и по плотности; из-за этой разницы в плотности они не сразу перемешиваются, и речная вода часто растекается по поверхности моря, образуя так называемый речной плюм. Вода в нём визуально будет разительно отличаться от морской, но пока не взяли пробы и не сделали анализ, говорить о том, что она загрязнена, нельзя.

Стоит помнить и о том, что случаи массовой гибели морских могут происходить и по естественным причинам. Широко известные красные приливы и прочее цветение воды (резкое размножение микроводорослей), сочетание популяционных волн и необычных гидрологических условий (например, массовый выброс морских звезд в Белом море в 1990 году). Как ни парадоксально, повышение концентрации антропогенных загрязнителей может совпадать с такими случаями и при этом не быть их причиной. Есть ещё версия про вулканический выброс.

КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НУЖНЫ: ОТ ПРОБ ПЛАНКТОНА ДО ВСКРЫТИЯ РЫБ

Сейчас нужно в первую очередь определить масштабы ущерба и его источник. Для этого нужна оперативная, серьёзная и, главное, систематическая работа:

- взять пробы бентоса и планктона (организмов, живущих на дне и в толще воды);

- определить очаг замора: связан ли он с картиной течений, как далеко он распространяется вдоль берега, как глубоко заходит, оказались ли поражены организмы, живущие ниже термоклина (границы, разделяющей поверхностные и глубинные воды; между собой эти два слоя практически не перемешиваются);

- все ли группы живых организмов поражены или нет, какие есть закономерности в их гибели и так далее.

- взять пробы воды, тканей мертвых и выживших животных на значительное число загрязнителей, провести аутопсию (вскрытие) погибших рыб и млекопитающих, постараться определить, каким именно воздействием вызвана их гибель;

- если это токсин, то что может быть его источником, продолжается ли его поступление в воду, и как долго он будет воздействовать на экосистему. Затягивать с этим не стоит, так как многие яды могут разрушаться со временем, и разложение тканей животных также может осложнить работу.

ТРЕТЬ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ

- Остаётся только надеяться, что мы получим ответы на эти вопросы. К сожалению, причина примерно трети заморов в мировом океане так и остаётся неясной. Но сейчас речь идет об одном из самых богатых жизнью участков нашего побережья.

Побережье Камчатки и в целом северная часть Тихого океана - очень богатое, очень важное в плане морских экосистем место. Это и один из ключевых регионов для рыбного промысла (в 2016 году Камчатка стала лидером по рыбному лову на нашем Дальнем Востоке). Там живет, например, такая ценная рыба, как тихоокеанский лосось. Это дом для множества редких видов - сивучей, дельфинов, там проходят пути миграций китов, включая синего кита. И время для того, чтобы что-то предпринять, уходит.

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