В Стокгольме началась Нобелевская неделя

Первыми лауреатами Нобелевской премии в 2020 году стали учёные в области физиологии и медицины Фото: REUTERS

Всю наступившую неделю мировое сообщество будет особенно внимательно следить за новостями из шведской столицы. В принципе, уже могут аплодировать награжденным ученые, специализирующиеся на исследованиях в медицине и физиологии: сегодня уже объявили, что самая престижная международная премия в этой области в этом году присуждена двум американским и одному британскому учёному.

В конце 1980-х годов они открыли вирус гепатита С, вызывающий цирроз и рак печени, и от которого, кстати, вакцины до сих пор нет.

Впереди — ежедневные объявления будущих лауреатов. В прессе уже появились имена возможных счастливчиков, чей прижизненный научный вклад оценен в этом году в 10 млн. шведских крон (87,7 млн. рублей).

Премию по физике может получить американо-германская группа астрофизиков, получивших в 2019 году первое изображение черной дыры. По химии, считают шведские СМИ, наиболее высоки шансы у американского биолога Лероя Худа, одного из пионеров секвенирования генома. Среди вероятных получателей премии по литературе называют француза Мишеля Уэльбека, канадскую поэтессу Анну Карсон и писательницу из Антигуа Джамайку Кинкейд.

Самое ожидаемое событие недели все же произойдет не в Стокгольме, а в норвежской столице — Осло. Потому что премию мира присуждает норвежский Нобелевский комитет. После того как Барак Обама получил ее авансом — уже на первом году пребывания в должности - статус этой некогда престижной награды за миротворческие и гуманитарные усилия заметно снизился. За последнее десятилетие по-настоящему ярких личностей международного масштаба среди ее получателей тоже не оказалось. Поэтому, считают многие, вернуть «нобелевке» былую славу может лишь выбор на грани скандала. Например, поощрение Греты Тунберг и её движения «пятницы ради будущего».