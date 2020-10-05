Светлана Алексиевич заявила о «переодетых русских солдатах» в Белоруссии

Светлана Алексиевич, жизнь положившая на борьбу с тоталитаризмом, предложила наказать санкциями не только белорусских госслужащих, но их жен и детей Фото: REUTERS

Неделю назад стало известно, что Нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию. Зачем? Ее помощники объявили только, что это не связано с преследованием членов «Координационного совета». Кто-то решил — наверное, на лечение. Другие подумали — на политические гастроли. И последние оказались правы.

Первое сражение против «диктаторского режима» родной Белоруссии Светлана Алексиевич дала на книжной выставке в Италии. Там ее, конечно, наградили какой-то очередной дежурной премией, но, самое интересное началось на пресс-конференции, где лауреатка, наконец, разразилась скандальными заявлениями.

Во-первых, она потребовала не считать свой отъезд из Белоруссии бегством или эмиграцией. По словам Алексиевич, она выехала, чтобы «принять участие в ряде общественных мероприятий». И из ее выступления стало понятно, что она начала «освободительный тур», во время которого будет клеймить белорусский «режим» и, конечно, Россию. А еще, возможно, собирать деньги и силы для спасения Родины:

- Между Европой и Россией существует негласная договоренность, что Беларусь - зона интересов Москвы. И поэтому мы остались одни, нам никто серьезно не помогает, потому что любая помощь извне приведет к конфликту с Россией, – заявила Алексиевич журналистам, намекая, что открыта для помощи.

А вот к оставшимся на Родине землякам, у нее нет никакой жалости. Светлана Алексиевич, жизнь положившая на борьбу с тоталитаризмом, предложила наказать санкциями не только белорусских госслужащих, но их жен и детей (чтобы чиновника или силовика запилила своя же родня). Такого себе даже Сталин не позволял, а эта публика – запросто.

Но, главной вишенкой на торте, стало заявление лауреатки о том, что в Белоруссии «находятся переодетые русские солдаты». Вишенка немного прокисшая, потому что Алексиевич озвучила слух, который без конца рассказывают друг другу минские протестующие. Мне тоже, во время митинга в Минске, у костела на Площади Независимости, показывали на омоновцев и нашептывали: «Они все из России, у Лукашенко нет столько ментов». Впрочем, когда нас - и меня тоже - усадили в комфортабельные автозаки, «российские омоновцы» ехавшие с нами, не побоялись начать спорить с демонстрантами и никто даже не усомнился, что их Родина – Белоруссия. Парадокс в том, что у Алексиевич и белорусских силовиков Родины не просто разные, а параллельные и вместе им не сойтись.