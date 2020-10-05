Есть учителя, которых я никогда не забуду. И никогда не прощу

Учителя, у вас страшная власть в руках. Будьте ее достойны Фото: Shutterstock

Хотел написать традиционную слащавую колонку про День учителя. Многие педагоги - большие молодцы, а в нынешней ситуации организационного разброда и шатания - герои. Это правда.

За последние годы познакомился со множеством фантастических учителей, у которых и сейчас готов учиться... Которыми восхищаюсь искренне и с завистью.

Всю жизнь буду благодарен своей первой учительнице Клавдии Никифоровне. Первой учительнице моих детей Елене Алексеевне. Юрию Константиновичу. Юлии Моисеевне, директору школы Алле Петровне.

Но я не готов с Днем учителя поздравлять всех, кто приходит в классы.

Есть тысячи злобных, не терпящих чужого мнения, ненавидящих детей, плохо знающих свой предмет трусливых персонажей, которые входят каждый день в классы. И встреча с такого рода существом, облеченным правами учителя, для многих детей оканчивается травмой на всю жизнь - и психической, и иногда физической.

Я никогда не прощу «учителя» математики, систематически унижавшего моего сына, доводившего его до срывов. И хамившего мне, когда я пытался с ним обсуждать его «педагогическую методу». Не забуду свою «учительницу» литературы, на каждом уроке начиная с 4 класса «доказывавшую», что я никчемное существо и доведшую до невроза, когда я боялся прикоснуться к ручке двери ее кабинета.

Учителя, у вас страшная власть в руках. Будьте ее достойны.

Ну а тех, кто ломает детей, кто уверен, что есть только одна истина, и это истина взрослого человека, кто ежедневно самоутверждается на детях, кто говорит им, что они «дебилы», «что по ним психушка плачет», кто девочкам обещает «вырастите проститутками», а потом родителям выкатывает список ожидаемых подношений - уйдите, наконец, из школы. Уйдите. Даже если в школе нехватка кадров - лучше без вас, чем с вами.

Вас ждёт пенитенциарная система.