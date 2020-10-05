Второй дубль в громком деле: новые адвокаты Ефремова устроили торг с сыном погибшего

Михаил Ефремов покидает одно из судебных заседаний, август 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя почти месяц с вынесения приговора дело Михаила Ефремова отправили на пересмотр: 5 октября Пресненский суд отдал Мосгорсуду все материалы по смертельному ДТП. Теперь вышестоящая инстанция должна определиться с составом коллегии (по регламенту в апелляции участвуют сразу три судьи), и назначить дату заседания. Не исключено, что восьмилетний срок артисту удастся скостить.

Второй дубль близко: старт может состояться уже на следующей неделе. "Комсомолка" узнала у участников процесса, чем удивит эта апелляция.

Инфаркт уже не "прокатит"

Звездный адвокат Александр Добровинский уверен, что дело будет молниеносным.

- Думаю, оно удивит нас, прежде всего, скоростью рассмотрения, - поделился с "КП" защитник, представляющий интересы родственников погибшего курьера Сергея Захарова. - По моим прогнозам, первое заседание может быть назначено на середину месяца, допустим, 15 октября. Новых свидетелей со стороны защиты я не жду, да и какие свидетели, если Михаил Олегович неоднократно признал свою вину?

Сразу после приговора Александр Андреевич рассказывал "КП", как бы он построил линию защиты, будь он адвокатом Ефремова. Мол, Эльман Пашаев допустил роковую ошибку, не позаботившись об ЭКГ для актера.

- У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт. Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, Ефремов мог получить четыре года условно, - резюмировал тогда Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, сейчас адвокат уверен, что поезд ушел:

- С момента аварии прошло уже почти четыре месяца, поэтому сейчас проверять его сердце нет никакого смысла. На здоровье уже ничего не спишешь, - считает именитый юрист.

Кстати, иск о возмещении морального вреда на сумму в 1 рубль, который Александр Андреевич декларировал в суде, как манифест, оказался ловушкой, призванной сбить с толку противника. Пока Пашаев раздавал интервью о том, во сколько родственники оценили гибель отца семейства, он, Добровинский заранее знал: суд этот иск отклонит. Так и вышло. Это дало возможность адвокату требовать компенсацию заново, и вот тут уже с Ефремова спросят по полной. Говорят, каждый из троих родственников (законная жена, брат и младший сын) претендует на сумму в 7-8 миллионов рублей. Иски уже готовы и будут заявлены в отдельном - гражданском, а не уголовном процессе. Однако, обсуждать размер компенсаций Добровинский не готов.

- Вас только деньги интересуют? А как же судьба родных - нет? - парировал Александр Андреевич на вопрос "КП".

Деньги с условием

По закону, апелляция, поданная осужденным и его защитой, не может ужесточить действующий приговор - так в юриспруденции действует правило о недопустимости "поворота к худшему". А вот скостить срок вполне вероятно.

Одиозный Эльман Пашаев, от услуг которого актер окончательно отказался в СИЗО, до сих пор заявляет, что мог бы добиться оправдания. Однако, защищать артиста в апелляции будут другие юристы. По соглашению с семьей, общаться с прессой они не могут, но известно, что адвокат Владимир Васильев попросил для своего подзащитного четыре года условно, а юрист Петр Хархорин - наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но тут в борьбу вступает сторона потерпевших.

- Снижения срока мы не допустим и, безусловно, будем обжаловать такой приговор, - заявил "КП" адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы старшего сына курьера Виталия Захарова. - А если колонию общего режима заменят на колонию-поселение, возражений с нашей стороны не будет. Думаю, это максимум, на что может рассчитывать Михаил Ефремов, и то я сомневаюсь в таком исходе. Я видел жалобы защиты, и мне они показались довольно слабыми. Например, в одной из них указано, что суд не учел наличия у Ефремова троих несовершеннолетних детей, хотя это было среди смягчающих факторов.

Кроме того, некрасивая история вышла с компенсацией морального вреда Виталию Захарову. Напомним, 200 тысяч актер перевел ему добровольно, а еще 800 должен был заплатить сверху по приговору суда.

- 1 октября один из новых адвокатов Ефремова Роман Филиппов передал моему доверителю 600 тысяч рублей наличными и пообещал заплатить остальные 200 тысяч после того, как Виталий попросит суд смягчить приговор актеру. Но такие условия в наши планы не входили, это больше похоже на торг, - возмутился адвокат. - Поэтому на следующий день я подал возражение в суд, и уже 3 октября пришло извещение о переводе остатка.

Адвокат Аверцев подал возражение в суд, указав, что моральный вред актер компенсировал лишь частично.

КСТАТИ

Проигравшая вдова рвется в дело

На приговор актера поступило рекордное количество апелляционных жалоб - аж семь штук: от самого Михаила Олеговича, двух его бывших защитников (они в деле участвовать не будут, их документы были, скорее, формальностью) и двух новых, а также участников, на признанных потерпевшими. Они рвутся в бой: лизинговая компания, чей фургон буквально раздавил джип Ефремова, хочет возместить ущерб. Такие же требования и у гражданской жены курьера Ирины Стерховой, которой отказали из-за наличия законной супруги.

Шансы женщины на участие в деле повысились: как выяснилось, в момент гибели Сергей Захаров находился в стадии развода с официальной женой Маргаритой. В своем заявлении о расторжении брака она указала, что более 20 лет не живет с мужем и не связана с ним никакими отношениями.

- Если Ирину наконец признают потерпевшей, наказание Ефремова будет зависеть от его поведения и отношения к тем, кому он причинил вред, - сообщил адвокат Стерховой Вадим Никулин.

Видимо, если актер предложит гражданской жене материальную помощь, она будет просить о смягчении приговора. Правда, требования у Ирины Михайловны приличные: женщина настаивает, что потеряла кормильца, и теперь ее кто-то должен содержать...

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