Новый глава Дагестана Сергей Меликов: в республику пришел генерал-полковник

Президент поручил возглавить Дагестан бывшему первому заместителю директора Росгвардии Сергею Меликову. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Путин в понедельник принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, проработавшего на своем посту четыре года.

- Вы мне поставили задачу «прослойку» между бюджетом и людьми очистить от мздоимцев, - отчитался о своей работе Васильев. - Мы с этого и начали. Мы тогда стали чемпионами в стране по количеству привлеченных к ответственности должностных лиц. И это помогло. Тяжелая, конечно, работа была для правоохранительных органов, для тех, кого это коснулось. Но это было необходимо. И вот эта работа сразу дала результат. Сократилось откровенное воровство, завышение объемов работ, улучшилось качество. У нас появилось доверие перед федеральными структурами.

Владимир Васильев покинул пост главы Республики Дагестан. Фото: Александр ГЛУЗ

- Хочу еще раз поблагодарить вас за работу, которую вы проделали в Дагестане, - сказал президент и обратился к присутствовавшему на встрече сенатору от Ставрополья Сергею Меликову. - Вы не понаслышке знаете Кавказ. Что вы видите для себя в качестве основных направлений, если будете возглавлять республику?

- Я бы выделил три направления, - ответил Меликов. - Первое, это обеспечение безопасности граждан во время пандемии. Второе, увеличение экономического потенциала и инвестиционной привлекательности республики. И третье, обратная связь с людьми.

- Вы все правильно сказали, - согласился Путин. - Но есть еще важные направления. Дагестан - многонациональная республика, в нем как в капле воды отражается вся России. И эта составляющая всегда была в Дагестане прочной. Это нужно поддерживать. На Кавказе живут люди, остро чувствующие несправедливость, вам нужно будет завоевать их доверие.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Новый глава Дагестана Меликов Сергей Алимович

Родился 12 сентября 1965 года в Орехово-Зуево. В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище, позднее - академию имени Фрунзе и академию Генерального штаба.

Сергей Меликов во время пресс-конференции, 2017 год. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Прошел всю карьерную лестницу от командира взвода во внутренних войсках до заместителя командира дивизии. Принимал участие в первой чеченской войне, с 1996 года имеет право ношения крапового берета. Возглавлял в 2011 году Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. С 2014 года работал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2016 году Меликову было присвоено воинское звание «генерал-полковник». В июне 2019 года подал рапорт об отставке с должности первого заместителя директора Нацгвардии. С сентября 2019 года - сенатор от Ставропольского края.