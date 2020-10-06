День после революции в Бишкеке: В разграбленный «Белый дом» ходят на экскурсию!

Киргизы вышли на улицы Бишкека в знак несогласия с результатами парламентских выборов. Ночью 5 октября протестующие штурмом взяли здание администрации президента. Во вторник протесты продолжились, но сильно похолодало - всего +4, вот и приходится жечь костры из того, что удалось найти в разграбленном здании. Фото: EPA/ТАСС

Теплый солнечный день, каким было 5 октября в Бишкеке, словно смыло из водометов, применяемых силовиками для разгона демонстраций в центре города. После бессонной горящей ночи столица была хмура, неприветлива и холодна. Плюс 4 посреди дня!

Сожженный в ходе беспорядков автомобиль в центре города. Фото: Мааданбек КАПАРОВ

Но ни холод, ни моросивший дождь ничьих планов на этот день не нарушили. Городские службы взялись за уборку усыпанных камнями и бутылками улиц. После митинга выгребли 20 тонн мусора! А на площадь Ала-Тоо, где еще возились люди в оранжевых жилетках, ранним утром уверенно начал стягиваться народ. Прямиком направляясь к «Белому дому». Когда еще увидишь такую достопримечательность не через прутья забора: его протестующие просто снесли во время ночного штурма.

Бишкекчане очень боятся мародерств и надеются, что такие таблички помогут спасти их имущество от разграбления. Фото: Мааданбек КАПАРОВ

Ночью первым ворвавшимся в правительственное здание, как обычно, повезло больше всех. Помимо исторической фотографии на фоне «королевского» интерьера, они прихватили с собой книги и сувениры. Еще разбили оргтехнику и выбросили из окон документы - белыми листами было устелено все вокруг. А уже в предрассветные часы на четвертом этаже здания вдруг вспыхнул пожар. Скорее всего, это просто брошенный кем-то на красную ковровую дорожку окурок. После того, как пламя сбили, в многострадальное здание не пускали уже никого. Дружинники из числа митингующих крепко сцепились за руки и не давали пройти любопытствующим дальше сломанных ворот.

- Зачем вам туда? - спросил один из мужиков, теряясь перед напором женщины.

- Как это? На экскурсию хочу! - задохнулась от возмущения та.

Последствия событий, произошедших минувшей ночью в Бишкеке. Фото: Мааданбек КАПАРОВ

Он тоже вздохнул.

- Смотреть там уже не на что.

Зато есть о чем поспорить. Пищу для ума митингующим подкинул самопровозглашенный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев. Легитимный градоначальник, тот, что добровольно ушел в отставку после беспорядков, над этим вопросом, похоже, даже не задумывался. А вопрос на самом-то деле серьезный - поставить на место ворота «Белого дома» или снести на века? Ведь власть для народа всегда должна быть открытой. Факт. С другой стороны, никакие заборы народного напора не сдержат, и это киргизы уже проверяли не один раз.

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