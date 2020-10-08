Обнаженная Семенович в ванне рассказала о симптомах коронавируса

Анна Семенович заболела коронавирусом. Фото: Инстаграм.

Анна Семенович заболела коронавирусом: до 12 октября певица сидит дома на карантине. К счастью, 40-летняя Анна переносит болезнь в достаточно легкой форме. У нее нет температуры, но кое-какие симптомы COVID-19 она все-таки испытывает. Артистка решила поделиться с поклонниками своим опытом и выбрала для этого наиболее эффектный способ. Семенович снялась обнаженной в ванне, продемонстрировав подписчикам грудь шестого размера.

- Любимые, спасибо вам большое за поддержку. Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче, - написала певица. - Сегодня даже хватило сил принять мою любимую ванну с солью! Кстати, ванна с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов.

Анна посоветовала фолловерам внимательно прислушиваться к своему организму и следить за своим состоянием.

- Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаёте чувствовать запах, это первый признак заболевания. У меня была головная боль и очень воспалённые глаза, не могла переносить яркий свет, - рассказала артистка.

Певица выдвинула несколько гипотез, от чего может зависеть тяжесть болезни, и поделилась своим опытом.

- Первое - от вирусной нагрузки. Поясню: врачи, работающие в красных зонах болели тяжелее, что связали с постоянной встречей с вирусом в высокой концентрации, - считает Анна. – Второе - ученые нашли зависимость между тяжестью заболевания у тех, кто испытывал дефицит витамина Д и тех, кто принимал его постоянно в профилактических дозах. Это же касается и цинка. Третье – так как сама коронавирусная инфекция запускает ряд процессов, способствующих сгущению крови, люди, которые имеют склонность к «густой крови», болеют тяжелее. И наоборот, пациенты, которые по ряду причин находятся на постоянной антикоагулянтной терапии - болеют легче. Но самостоятельно делать такую терапию нельзя, только после консультации с доктором!

Певица не знает, где она могла подцепить вирус, но предупреждает поклонников, что нужно быть осторожными всегда и везде.

- Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест, - советует она.

Ранее Анна Семенович записала видеообращение к поклонникам, в котором поделилась новостями о том, как она переносит COVID-19.

- Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине, — написала актриса в подписи к видеоролику. - Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных.