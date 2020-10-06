Геннадий Зюганов - о закрытой встрече с Владимиром Путиным: Я сказал президенту - надо спасать русский мир. Президент меня поддержал

Геннадий Зюганов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Во вторник, 6 октября, глава государства - в режиме видеоконференции - пообщался с лидерами парламентских фракций.
- Встреча весьма важная и полезная, - поделился с «Комсомольской правдой» Геннадий Зюганов. - Обстановка в мире резко обостряется. Страну поджигают со всех углов...
Обсудили с президентом все проблемы, обстановку. Мы выразили свою точку зрения. Стране нужен новый курс, реальная финансовая политика, сплоченность патриотического общества...
И - мы должны устоять перед вызовами, объявленными нам. Гибридная война в полном разгаре.
- Вы поддерживаете прозвучавший на этой встрече призыв президента о сплоченности?
- Я сказал, что надо учиться у великой советской эпохи. Сталин понимал, что после гражданской войны в обществе - большой раскол. Фашизм к тому времени уже проявил оскал во многих странах Европы.
И мы сумели этому противостоять - построили 9 тысяч заводов за 10 лет. Создали лучшие научные школы.
Сталин понимал, что надо сплотить общество. Были восстановлены казачьи полки, извинились перед кулаками. А с началом войны Сталин помирился и с обиженными священниками.
Вот сейчас такая же ситуация, нас душат со всех сторон. КПРФ и патриотические силы поддержали все главные инициативы по укреплению державы. И по Крыму, и по Севастополю, и по стратегии. Давайте на базе конкретных вещей сплачиваться.
Мы принимали 132 делегации со всех континентов. Наши гости все до единого поддержали Россию, ее миротворческий курс, поддержали присоединение Крыма. И - наш тезис, что - без уважения к человеку труда и справедливости мир не выживет.
- Сколько времени продолжалась встреча с президентом?
- Она длилась больше двух часов. Потом еще были индивидуальные беседы с главой государства.
У меня тоже прошла встреча с президентом, обсудили целый ряд насущных вопросов, крайне важных. Но встреча была закрытой.
- А можете для нас - чуть-чуть рассекретить?
- Я сказал президенту - максимально надо спасать русский мир.
ЦРУ сделало заключение о главных угрозах текущего и будущего времени. На первое место поставили исчезновение русского народа.
С 1991 года мы потеряли 20 миллионов человек. И Ельцин отрезал 20 миллионов - разрушил СССР, окружил Россию не существующими ранее границами.
Это больно бьет по всем. Держать в единстве эти огромные просторы сейчас нечем, кроме русского языка, русской культуры и великой советской Победы, омытой кровью всех народов СССР.
Я предложил, чтобы мы внимательно сейчас ко всему этому отнеслись. Потому что первое поражение русского мира было в 1991-м, тогда и погиб Союз, который создавали веками.
Потом было ещё одно поражение – бандеровцы и цээрушники власть захватили в Киеве. Сейчас пытались - в Белоруссии.
Надо все сделать для того, чтобы укрепить себя и своих союзников, использовать все возможности для влияния.
- Президент вас поддержал?
- Я открыто сказал. Он же в 2007 году в Мюнхене выступал, сегодня заявления президента еще актуальнее, чем тогда. Смысл их сводился к тому, что у нас есть национальные государственные интересы, есть вопросы безопасности. О них надо заявить в открытую.
За свое геополитическое пространство мы обязаны бороться.
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