Геннадий Зюганов - о закрытой встрече с Владимиром Путиным: Я сказал президенту - надо спасать русский мир. Президент меня поддержал

Геннадий Зюганов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 6 октября, глава государства - в режиме видеоконференции - пообщался с лидерами парламентских фракций.

- Встреча весьма важная и полезная, - поделился с «Комсомольской правдой» Геннадий Зюганов. - Обстановка в мире резко обостряется. Страну поджигают со всех углов...

Обсудили с президентом все проблемы, обстановку. Мы выразили свою точку зрения. Стране нужен новый курс, реальная финансовая политика, сплоченность патриотического общества...

И - мы должны устоять перед вызовами, объявленными нам. Гибридная война в полном разгаре.

- Вы поддерживаете прозвучавший на этой встрече призыв президента о сплоченности?

- Я сказал, что надо учиться у великой советской эпохи. Сталин понимал, что после гражданской войны в обществе - большой раскол. Фашизм к тому времени уже проявил оскал во многих странах Европы.

И мы сумели этому противостоять - построили 9 тысяч заводов за 10 лет. Создали лучшие научные школы.

Сталин понимал, что надо сплотить общество. Были восстановлены казачьи полки, извинились перед кулаками. А с началом войны Сталин помирился и с обиженными священниками.

Вот сейчас такая же ситуация, нас душат со всех сторон. КПРФ и патриотические силы поддержали все главные инициативы по укреплению державы. И по Крыму, и по Севастополю, и по стратегии. Давайте на базе конкретных вещей сплачиваться.

Мы принимали 132 делегации со всех континентов. Наши гости все до единого поддержали Россию, ее миротворческий курс, поддержали присоединение Крыма. И - наш тезис, что - без уважения к человеку труда и справедливости мир не выживет.

- Сколько времени продолжалась встреча с президентом?

- Она длилась больше двух часов. Потом еще были индивидуальные беседы с главой государства.

У меня тоже прошла встреча с президентом, обсудили целый ряд насущных вопросов, крайне важных. Но встреча была закрытой.

- А можете для нас - чуть-чуть рассекретить?

- Я сказал президенту - максимально надо спасать русский мир.

ЦРУ сделало заключение о главных угрозах текущего и будущего времени. На первое место поставили исчезновение русского народа.

С 1991 года мы потеряли 20 миллионов человек. И Ельцин отрезал 20 миллионов - разрушил СССР, окружил Россию не существующими ранее границами.

Это больно бьет по всем. Держать в единстве эти огромные просторы сейчас нечем, кроме русского языка, русской культуры и великой советской Победы, омытой кровью всех народов СССР.

Я предложил, чтобы мы внимательно сейчас ко всему этому отнеслись. Потому что первое поражение русского мира было в 1991-м, тогда и погиб Союз, который создавали веками.

Потом было ещё одно поражение – бандеровцы и цээрушники власть захватили в Киеве. Сейчас пытались - в Белоруссии.

Надо все сделать для того, чтобы укрепить себя и своих союзников, использовать все возможности для влияния.

- Президент вас поддержал?

- Я открыто сказал. Он же в 2007 году в Мюнхене выступал, сегодня заявления президента еще актуальнее, чем тогда. Смысл их сводился к тому, что у нас есть национальные государственные интересы, есть вопросы безопасности. О них надо заявить в открытую.

За свое геополитическое пространство мы обязаны бороться.

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