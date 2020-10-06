Эксперт по химоружию: ОЗХО невольно подтвердила, что Навального отравил Запад

Политик Алексей Навальный Фото: REUTERS

Заявление, которое во вторник распространила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), содержит утверждение, что Алексей Навальный, который не так давно, после почти месячного лечения, покинул берлинскую клинику "Шарите", в августе был отравлен "разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок". И разновидности этой, якобы, не было в списке запрещенных. За комментарием kp.ru обратилась к бывшему эксперту ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.

- Игорь Викторович, в заявлении сказано, что "Навальный был отравлен разновидностью вещества "Новичок", которое не значится в приложении к списку химических веществ Конвенции о запрещении химоружия. Что это значит? Если его ни в каких списках нет, откуда западникам известно о нем?

- Скорее всего, речь идет об известных веществах. Потому что Россия в декабре 2019 года подавала пять групп веществ в ОЗХО. Но США , Канада и Нидерланды заблокировали одну группу. Четыре группы приняли, а одну нет. Пятую группу - группу Новичка. С которыми работали, в частности, британцы в Портандауне. И американцы работали. Вот эту группу почему то исключили. Вопрос - почему?

Можно предположить, что они сами с ними работают. Потому что просто так у них ничего не бывает. Они даже бинарное оружие не хотели включать в конвенцию. Потому что считали, что оно есть только у них и у британцев. Когда после побега Вила Мирзоянова они узнали, что у России тоже есть своя программа - вот тогда они согласились его включить в список запрещенных. А так они обычно уничтожают то, что пришло в негодность.

- Эксперты ОЗХО пришли к выводу что обнаруженное вещество имеет структурно схожие характеристики, похожие на два других вещества семейства Новичка, которые занесены в приложение...

- Ну, я про это уже сказал. По каким то причинам одни вещества внесли, а другие решили заблокировать - с помощью союзников, всяких островных государств, которые у США грубо говоря на подсосе. Так что все следы ведут за океан. Или на Британские острова. Потому что только там с этими веществами активно работали последние 20 лет.

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