Олег Дерипаска спас от смерти пятерых моряков, захваченных пиратами в Нигерии

Фото предоставлено пресс-службой фонда "Вольное дело".

Счастливым спасением закончилась история пятерых моряков, томившихся в плену у нигерийских пиратов. Троих граждан России – Алексея Перфильева, Валентина Нечая и Вячеслава Сечина захватили в мае этого года в Экваториальной Гвинее. Пираты напали сразу на два судна: 9 мая они атаковали стоявшее на рейде в столице страны Малабо грузовое судно «Рио Митонг» («Rio Mitong»), похитив с борта одного россиянина и одного украинца. А 10 мая в порту другого гвинейского города Лубы напали на научное судно «Джиблоо» («Djibloho»). С него флибустьеры силой увезли двух россиян и одного гражданина Гвинеи.

Захваченных моряков переправили в Нигерию. Заложников поселили в ужасающих условиях в пиратском палаточном лагере в джунглях вблизи Лагоса. Пять месяцев они провели в тяжелейших условиях - терпели голод, издевательства, побои и унижения, мучились от малярии. Под конец заключения их практически перестали кормить и поить, заложники были вынуждены пить дождевую воду из лужи.

Пиратысвязались с родственниками моряков по спутниковому телефону и сообщили, что начнут расстреливать пленников, если не получат за них выкуп.

Отчаявшиеся семьи российских моряков обратились к бизнесмену Олегу Дерипаске. Его компании РУСАЛ принадлежит расположенный в Нигерии алюминиевый завод, и у Дерипаски уже есть опыт успешного освобождения захваченных в заложники сотрудников предприятия. Похищение людей в Нигерии – один из самых распространенных видов криминального бизнеса, в этой стране часто захватывают пленников, особенно иностранцев, ради выкупа.

Благодаря содействию бизнесмена Олега Дерипаски и при участии российских дипломатов 6 октября заложники были освобождены. Свободу получили трое наших соотечественников, гражданин Украины и гражданин Гвинеи (в этих странах у РУСАЛа также есть предприятия). Сейчас они находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в городе Порт-Харкорт. Моряки в безопасности, им оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин вернутся домой в Россию.