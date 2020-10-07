Основателя компании McAfee арестовали в Испании по требованию властей США

На данный момент бизнесмен ожидает экстрадиции на родину, где его обвиняют в неуплате налогов на более чем солидные суммы Фото: REUTERS

Основателя компании McAfee и создателя одноименного антивирусного программного обеспечения Джона Макафи арестовали в Испании по требованию властей Соединенных Штатов.

На данный момент бизнесмен ожидает экстрадиции на родину, где его обвиняют в неуплате налогов на более чем солидные суммы.

По заявлению Минюста США, Макафи годами уклонялся от уплаты налогов, переводил средства на чужие банковские счета, покупал криптовалюту, а также тратил деньги на недвижимость, зарегистрированную на других людей. Среди обвинений в адрес Макафи и непредоставление налоговых деклараций в период с 2014 по 2018 годы.

Собственно, сам эксцентричный миллионер этого никогда и не скрывал: в прошлом году он открыто заявил, что годами не платит налоги, но не чувствует себя в опасности.

Нынешний арест Макафи далеко не первый. Так, в прошлом году власти Доминиканы задержали яхту миллионера (вместе с ним на судне находились его супруга и трое гостей) по подозрению в перевозке крупнокалиберного оружия. Позже обвинения были сняты.

В 2012 году власти Белиза подозревали предпринимателя в хранении и продаже оружия и «нелицензированных медикаментов». Также он проходил свидетелем по делу об убийстве его соседа. После обысков на вилле, Джон Макафи изменил внешность и сбежал в Гватемалу, где попросил политического убежища. Власти страны в его просьбе отказали и экстрадировали миллионера в США. Позже Макафи признали невиновным.

На этот раз бизнесмену грозит многолетнее заключение: если суд признает его вину, за каждый эпизод непредоставления декларации ему могут дать до года тюрьмы, а по каждому обвинению в уклонении от уплаты налогов (которых насчитывается пять) – до пяти лет.