Объявление лауреатов Нобелевской премии по химии 7 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

В Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по химии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 октября 2020 года, Нобелевский комитет Королевской академии наук назовёт в среду имя лауреата Нобелевской премии по химии. Победитель должен был совершить существенное для всего мирового научного сообщества открытие. Именно поэтому премию чаще присуждают экспериментаторам, чем теоретикам. Физики-теоретики становятся лауреатами Нобелевской премии только за признанное объяснение существующего явления, и часто с применением эксперимента, подтверждающего теорию.

По прогнозам американской компании Clarivate Analytics, которая строит свои предположения на основе рейтинга цитируемости учёных, победителями могут стать Хён Тэк Хван из Национального университета Сеула, Кристофер Мюррей из Университета Пенсильвании и Мунджи Бавенди из Массачусетского технологического института.

Южнокореец Хён Тэк Хван нашёл способ создания нанокристаллов переходных металлов, которые могут быть использованы в том числе как контрастное вещество при МРТ.

Американец Кристофер Мюррей усовершенствовал свойства нанокристаллов и их проводимость.

Другой учёный из США Мунджи Бавенди изучает квантовые точки - микроскопические полупроводники с особыми спектроскопическими свойствами.

Кроме того, получить Нобелевскую премию в области химии могут американцы Стивен Бухвальд из Массачусетского технологического института и Джон Хартвиг из Калифорнийского университета, ставшие авторами реакции "Бухвальда-Хартвига" - один из методов соединения алкалоидов.

Также претендентом на премию стал учёный Макото Фудзита из Токийского университета, работавший в области супрамолекулярной химии комплексных соединений.

Нобелевскую премию также могут получить француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне. Учёные открыли систему CRISPR-Cas9. Их открытие называют "ножницами ДНК, которые чинят гены". Благодаря их системе станет возможным удаление ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, лечении диабета, лейкемии и даже шизофрении.

Сайт KP.ru проведет онлайн-трансляцию вручения Нобелевской премии по химии 7 октября 2020 года.

Трансляция предоставлена каналом Наука 2.0