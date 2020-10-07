Хиллари Клинтон обвиняла Трампа в связях с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала с ее участием

В пресс-службе Клинтон уже отреагировали на эту новость, заявив, что все это «безосновательная ерунда» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил материалы расследования, из которых следует, что бывший директор ЦРУ Джон Брэннан проинформировал тогдашнего президента США Барака Обаму о плане Хиллари Клинтон.

План предполагал, поиск доказательств связи кандидата в президенты США Дональда Трампа с Россией, которые, в свою очередь, смогут отвлечь интерес общественности от скандала, в который угодила Хиллари Клинтон, использовавшая личную электронную почту для секретной переписки.

Рэтклифф подтвердил, что снятие грифа «секретно» произведено по распоряжению действующего президента США.

Он также подтвердил, что еще в прошлом месяце отправил эти материалы в юридический комитет Сената Конгресса, а также в ФБР для проведения расследования.

- Содержащиеся в материалах данные - не дезинформация, - пояснил Рэтклифф. – Если бы ЦРУ усомнилось в их подлинности, то они не стали бы отправлять доклад Бараку Обаме. Только будучи уверенными на все 100%, сотрудники разведки ознакомили президента с этими материалами.

В пресс-службе Клинтон уже отреагировали на эту новость, заявив, что все это «безосновательная ерунда».

Напомним, что расследование «российского дела», проведенного в США показало, что никакого сговора Трампа с Россией не было, злоупотреблений тоже, Россия не вмешивалась в американские выборы.