Владимир Путин: Мой день рождения - не национальный праздник

«КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» высказался о самых горячих моментах мировой политики и рассказал, почему не афиширует свой день рождения. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ОГОНЬ В КАРАБАХЕ НАДО СРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ

- Это – трагедия, мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 миллионов азербайджанцев и свыше 2 миллионов, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками.

Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать.

АРМЕНИЯ НИ О ЧЕМ НЕ ПРОСИЛА ОДКБ

- Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с Премьер-министром Армении, никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВСЕ В КИРГИЗИИ ЗАКОНЧИТСЯ МИРНО

- Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И, повторю еще раз, как можно быстрее это должно произойти.

Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта, и я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном.

БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

- Мы не вмешиваемся в выборы в США. По поводу взаимной жесткости, либо вот оскорблений прямых - это проявление уровня политической культуры или отсутствия таковой. Кстати говоря, когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу.

Говоря о предпочтениях, что можно сказать? Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше.

Что касается кандидата от Демократической партии. Мы видим достаточно острую антироссийскую риторику, но это далеко не все. Например, кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем.

Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ.

МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - НЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

- Это мой День рождения, не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой День рождения, в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения.

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