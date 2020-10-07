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Тарзан встретился с любовницей перед камерами

Неудачное свидание закончилось криминалом
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Первая встреча бывших любовников попала на видео. Кадр из программы "Прямой эфир".

Первая встреча бывших любовников попала на видео. Кадр из программы "Прямой эфир".

Почти месяц, как скандал в семье Наташи Королевой гремит на всю страну, бывшие любовники обращались друг к другу лишь удаленно. Неверный муж Сергей Глушко, он же Тарзан, записывал видео, угрожая Анастасии Шульженко божьей карой и обзывая "сущностью". А молодая актриса с телеэкранов кричала о своей любви и призывала стриптизера одуматься и вернуться к ней.

И вот наконец личная встреча все-таки состоялась: Шульженко явилась за кулисы московского ресторана, где Тарзан выступал со своим стриптиз-шоу. Кадры их неудачного свидания попали в распоряжение программы Андрея Малахова.

Анастасия проникла за кулисы шоу Тарзана. Кадр из программы "Прямой эфир".

Анастасия проникла за кулисы шоу Тарзана. Кадр из программы "Прямой эфир".

- Сережа, ну поговори со мной! Я люблю тебя, честно. Пожалуйста, ну давай поговорим, я тебя очень прошу, - в слезах кричит Анастасия и кидается на экс-любовника.

Разгоряченный Тарзан в белой шелковой простыне на бедрах (это его непременный концертный костюм) и почему-то с бутылкой вина в руке пытается оттолкнуть бывшую подругу и безуспешно зовет охрану. В какой-то момент, устав от приставаний девушки, танцор толкает ее - и Анастасия падает на пол. Пока друзья-стриптизеры отвлекают незваную гостью, Глушко переодевается и молниеносно сбегает в машину. Догнать его Шульженко так и не удается.

Тарзану пришлось силой убирать настойчивую поклонницу. Кадр из программы "Прямой эфир".

Тарзану пришлось силой убирать настойчивую поклонницу. Кадр из программы "Прямой эфир".

Сама актриса после случившегося зла на Тарзана не держит. А вот ее адвокат намерен подать заявление в полицию.

- У Анастасии черепно-мозговая травма. И Тарзан толкнул ее специально, - рассказал kp.ru Вадим Лялин. - Это уголовная ответственность, статья 115 УК РФ " Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Стриптизер сбежал от бывшей подруги. Кадр из программы "Прямой эфир".

Стриптизер сбежал от бывшей подруги. Кадр из программы "Прямой эфир".

Таким образом, после неудачного свидания с экс-любовницей мужу Наташи Королевой грозит штраф, исправительные работы или даже арест на срок до четырех месяцев. Кстати, сама Шульженко тоже ходит под статьей - ее певица обвинила в краже драгоценностей из собственной квартиры, где неверный муж рискнул пойти на адюльтер.

- Завтра мы идем на допрос, это будут наши первые следственные действия по делу о краже. Анастасию вызвали в качестве свидетеля, - уточнил адвокат Лялин, который совершенно уверен, что его доверительница не виновата, а дело о краже попросту развалится. Ведь пока нет никаких доказательств, что из квартиры артистки действительно пропали ценные вещи.

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