СК России: В водах Камчатки нашли фенол и нефтесодержащие компоненты

В водах Камчатки нашли фенол и нефтесодержащие компоненты. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Предварительная проверка Следственного комитета России показала: первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или «иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты». Дело взято под контроль Генпрокуратурой России. Возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "загрязнение морской среды".

- Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

- Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица, - подчеркнула Петренко.

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