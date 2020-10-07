На пенсию надежды нет: Лишь 5% россиян планируют отдыхать, уйдя на покой

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Больше половины россиян трудоспособного возраста намерены самостоятельно копить себе на пенсию — таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (документ предоставлен в распоряжение «КП»).

Самый частый способ накопления — открытие счета или депозита. Столь же популярны покупка акций, облигаций и недвижимости. Этих стратегий придерживаются по 28% россиян. Чуть меньше (22%) верят в волшебную силу валюты. Однако здесь авторы опроса обнаружили столичную аномалию. Оказалось, что в московском регионе больше всего как раз верят в доллары и евро — 28%. А недвижимость и депозиты у столичных жителей на втором и третьем местах (27% и 23%). И уж совсем удивительно, что 11% москвичей держат сбережения дома в рублях — несмотря на то, что это считается самым гибельным для финансов способом. В целом по стране так безразлично относятся к своим деньгам только 7%.

Как показал опрос, у 12% населения уже есть накопления на старости лет. Но есть и такие, кто в принципе не собирается копить на будущее. Мотив неясен, то ли это вера в то, что как ни крути, а государство в беде не оставит, то ли убеждение, что уж для них-то старость не наступит никогда. Интересно, что больше всего таких «отказников» на Северном Кавказе - 34%, при том, что в среднем по стране этот показатель составляет 28%. А доля тех, кто уже имеет накопления «на старости лет», в этом регионе в два раза меньше, чем в среднем по стране - всего 6%.

Нынешние работающие практически в полном составе останутся в строю и после наступления пенсионного возраста. Только 5% ответили, что ни за что не продолжат трудиться. Правда, только 13% отвечавших заявили, что продолжат тянуть лямку из любви к профессии, остальные объясняют это суровой необходимостью: мол, на одну пенсию не проживешь.