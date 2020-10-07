У каждого ребенка должен быть такой лагерь!

В Республике Поленово живет любовь - наилучший воспитатель.

Много ли осталось мест, где детям настолько хорошо и комфортно, что они забывают про мобильный телефон, а родители спокойны за своих чад?

Увы, их осталось совсем мало - таких «пионерлагерей», островков настоящего детства - где детьми занимаются не для «галочки», а на самом деле; где ребятне и взрослым не скучно друг с другом; где работают спортивные секции и вовсю кипит творчество. Повзрослевшие воспитанники отправляют сюда уже своих детей. И так происходит на протяжении многих десятков лет с 1954 года. Знакомьтесь, детский оздоровительный и культурный лагерь - Детская «Республикой Поленово», сокращенно ДРП!

О его месторасположении следует сказать отдельно - это территория Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, вблизи музеи и усадьбы, где проживали и гостили деятели русского искусства, известные всему миру. Сочетание исторического и культурного контекста, природной красоты и экологии делает Республику уникальной в своем роде. История и поэтический воздух этих мест – лучшие воспитатели…

«Республика Поленово» по итогам конкурсов 2015 и 2016 годов признана лучшим детским культурно-оздоровительным учреждением Тульской области и по сей день является одним из лучших лагерей России. На территории лагеря – стадион, бассейн, футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и бадминтонная площадки, библиотека, множество кружков. Отдых детей здесь организован так, чтобы у них были все возможности развить свои способности в творчестве, науке, спорте и в общественной жизни. В «Республике Поленово» проводятся тематические праздники, спортивные мероприятия, походы, экологические экспедиции, встречи со звездами спорта, кино, артистами, музыкантами.

Спортивные площадки ждут не дождутся матчей и соревнований

За территорией лагеря построены круглогодичные гостевые дома для отдыха родителей - территория позволяет, в выходные дни принимаются семьи и дружеские компании.

ДРП помогает детским домам, реализует программы по оздоровлению и социализации детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Двери лагеря гостеприимно открыты и для подопечных некоммерческих фондов, таких как: «Я есть!», «Я не один», «Артист», «Жизнь как чудо!», «Мелодия жизни», «Дети бабочки», «Маленькая страна», «Светлица», «Многомама» и других.

Но такая долгая и добрая история может прерваться.

Просим содействия детскому отдыху

Из 66 лет существования лагеря Николай Зимин в нем провел 43 года – сначала пионером, затем в качестве владельца лагеря. Обычная для этих мест история. Однажды попав в атмосферу «Республики Поленово», люди отсюда не уходят.

- Тридцать лет я борюсь за этот лагерь, чтобы он жил, - рассказывает Николай Зимин. – А сейчас мы оказались в особенно затруднительном положении.

Окрестные пейзажи формируют хороший вкус

Вкратце ситуация такова: директор музея-усадьбы В.Д.Поленова Наталья Грамолина уже тридцать лет хочет закрыть лагерь, боясь, что «новые русские» застроят территорию дачами…Но «новые русские» давно пришли – за десятки лет в ДРП сменилось уже несколько поколений, однако целостность историко-культурного заповедника до сих пор сохранена и любовно поддерживается. И все эти годы Николай Зимин пытается отстоять «Республику», традиции и людей, здесь работающих.

Руководство лагеря при поддержке общественности все же надеется договориться с руководством музея и прийти к соглашению о мирном добрососедстве. В последние выходные сентября друзья «Республики» - Анна Чичерова, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Антон Эльдаров, артист театра и кино, Евгения Благова, певица, полуфиналистка шоу «Голос», Виктор Зубарев, депутат Госдумы, Анна Шарова, заместитель директора Московской школы кино - приехали в трудную минуту ее поддержать.

В этом году к многолетнему и ненужному противостоянию добавилась еще и пандемия, наотмашь обрушив все надежды детей и родителей на безмятежные летние каникулы.

В корпусах и палатах чисто, уютно и пахнет деревом

- Над нами и над другими подобными лагерями из-за пандемии коронавируса нависла угроза закрытия, - говорит Николай Зимин. – Из-за карантина мы, и нам подобные организации, находимся на грани банкротства. Чтобы сохранить лагерь, мы обязаны круглый год содержать основной персонал (мы не можем каждый год нанимать новых педагогов, поваров, врачей и оставаться лучшими), плюс вся коммуналка, налоги, в том числе и на природопользование (леса, недра, водные ресурсы), а еще кредитные нагрузки. Получается, что расходы у нас ежемесячные, и огромные, а доходы мы в лучшем случае получим следующим летом. Парадокс еще и в том, что чем лучше лагерь, тем он более пострадавший, потому что мы пытаемся сохранить свой персонал, неся убытки, а помощь от государства ничтожная. Если ничего не изменится, то к будущему лету 40% очень достойных лагерей не откроется. Поэтому Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором сформулировала свои предложения по изменению ситуации. Нашу инициативу горячо поддерживают друзья ДРП, бывшие воспитанники, артисты, спортсмены, бизнесмены, общественные и государственные деятели.

Друзей у ДРП много. И каждый-на вес золота

И мы очень рассчитываем, что нас не только услышат, но и пойдут навстречу и окажут системную помощь, какую оказали, например, туризму.

Людям нужна «Безграничная любовь»!

Это всероссийский проект, родился он из работы ДРП с благотворительными фондами.

- Мы помогаем не только особенным детям. Но и обычным - расти с несколько другим отношением к миру особенных людей, - поясняет идею Николай Зимин. - Мы не хотим, чтобы детей и взрослых, больных онкологическими заболеваниями, считали заразными и выгоняли из квартир, чтобы инвалидов-колясочников выпроваживали из ресторанов и тд. К сожалению, в нашем обществе все это есть. И нужно глобально менять сознание граждан и их отношение к людям с ограниченными возможностями. Через любовь, которая не должна иметь препятствий и границ.

Представляете, мы можем кому-то сказать о своей любви, показать ее, мы можем обнять того, кого любим. И это, пожалуй, самая большая жизненная ценность. Но на свете есть и другие люди, кто не сможет ни услышать, ни увидеть, ни сказать, ни ласково погладить близкого человека - люди с ограниченными возможностями…И нам, чтобы продолжать себя уважать, необходимо, чтобы и они знали – их любят и принимают.

Уже написана песня с очень сильным текстом, ставшая гимном проекта. Ее споют разные звезды, любимые музыканты, и ДРП распространит это в интернете, в соцсетях, чтобы достучаться до всей страны. Готовится интересный контент. К проекту присоединяются самые разные люди, единомышленники: Виктор Салтыков, Алексей Глызин, Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Ксения Алферова, Игорь Петренко, Юрий Стоянов, Антон Эльдаров, Мариам Мерабова, Борис Березовский и многие другие. Каждый день этот круг любви без границ ширится и растет…Будет создан единый портал для всех остальных. Проект ДРП «Безграничная любовь» для всех.