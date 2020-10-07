На войне — как на войне?

Город Гянджа Фото: REUTERS

Огненное противостояние в зоне Нагорного Карабаха между подразделениями вооруженных сил Азербайджана и войсковыми частями непризнанной республики Нагорный Карабах и поддерживающей ее Армении происходит не только на передовой. Над горами и долинами Кавказа бушует и информационная битва.

МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ ТЕБЕ КРЫЛОМ

На каменистой грешной земле гибнут люди. Обычные, не желавшие войны граждане, с обеих сторон теперь огненных границ.

Потери несут военные с обеих сторон. Иначе бывает только в компьютерных войнах. Но тревожно то, что гражданские потери Азербайджана значительны.

Прямой угрозе разрушения и гибели подвергаются, например, ряд азербайджанских населенных пунктов в пограничной с конфликтом зоне — в Гяндже, Барде,Тертере. А также иные объекты инфраструктуры Азербайджана. В том числе, находящиеся на значительном отдалении от зоны боевых действий.

К счастью, обошлось без сбитых гражданских лайнеров. Это пока. При том угроза для «невоенной» авиации возникла сразу, с 27 сентября.

По данным независимых военных наблюдателей, в зоне конфликта в сентябре-октябре использование с армянской стороны ракет дальнего радиуса действия создало реальную угрозу для самолетов гражданской авиации. В первую очередь для тех, что выполняли прямые международные рейсы над территорий Южного Кавказа (это направления на Западную Европу и на Ближний Восток и Центральную Азию. В частности, для бортов, которые вылетали и совершали посадку в международном аэропорту Баку. Из-за этих прямых рисков жизням пассажиров и экипажей авиасообщение с другими странами пришлось свести к предельному минимуму - или даже вовсе прервать.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАС

Стоит подчеркнуть, что постоянные обстрелы с армянской стороны и иные вооруженные действия в последние 10 дней несли прямую угрозу гражданскому населению приграничных районов.

Так, по данным издания «1news.az», из-за «огня с запада» погибли брат и сестра Шахрияр и Фидан Гурбановы. Этим ученикам сельской школы Гашалты едва исполнилось 13 и 14 лет. По поводу гибели Шахрияра, который активно занимался футболом и уже входил в команду клуба Нафталана, выразила соболезнование ФИФА.

Да, война жестока, и она не жалеет никого. Но официальные армянские власти отрицают сам факт того, что гражданское население соседней с ними страны жестоко страдает из-за ударов, которые наносит артиллерия и иные средства противника со стороны Нагорного Карабаха.

Но отрицать факты сложно. В азербайджанской Гяндже зафиксированы разрушения именно гражданских объектов — жилых домов и электроподстанций. Как заявил по этому повод министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, открытие огня по гражданским объектам «носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий».

АРМЯНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

И надо признать: сегодня руководитель Армении Никол Пашинян оказался в сложной ситуации. Он между двух огней: на восточных рубежах республики, в никем не признанной самопровозглашенной автономии, идет война с большим числом жертсв. А в сердце его древней страны на премьер-министра республик давят популярные армянские политики. Например, такие, как экс-президент Роберт Кочарян и его команда. Они проявляют сейчас повышенную активность на карабахском направлении.

Стало известно, что Кочарян, возглавлявший непризнанную НКР в 90-е годы, с группой военачальников, которые ныне находятся не у дел, в самые горячие дни конфликта оказались на линии противостояния вооруженных сил Азербайджана и Карабаха (читай - Армении). Бывший армянский президент и бывшие лидеры вооруженных сил (экс- министр обороны Оганян и экс-начальник генштаба Хачатуров) предложили нагорно-карабахским лидерам свою поддержку. В данной ситуации налицо конфликт между властью в Ереване и другой, реальной властью страны.

В таких обстоятельствах армянский премьер пытается привлечь к разрешению конфликта структуры ОДКБ, куда входит Армения. И, прежде всего, Москву, предлагая ей прислать миротворцев на Южный Кавказ. Кремль уже сдержанно ответил, что миротворцы могут будут отправлены в зону конфликта лишь в случае запроса на такие действия от обеих сторон конфликта. И из Баку уже не раз отвечали отрицательно.

Войну всегда развязывают политики (или женщины). А гибнут на ней простые люди ( в большинстве своем мужчины). Но когда то за это придется отвечать...

Герман Низов

Личное мнение автора статьи может не совпадать с позицией редакции