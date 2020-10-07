Изабель Юппер надела хиджаб

Изабель Юппер в фильме "Наркомама" Фото: кадр из фильма

Звезда французского кино Изабель Юппер блеснула в комедии Жан-Поля Саломе «Наркомама» в роли работающей в полиции переводчицы с арабского. Ее отдел пасет наркоторговцев, но француженка не довольна своим жалованием на госслужбе, поэтому идет на двойную игру, начиная покрывать тех, чьи преступления она помогает расследовать. Теперь она получает деньги за торговлю запрещенными субстанциями в промышленных количествах, оставаясь при этом в отношениях с комиссаром полиции, который начинает смутно подозревать, что его возлюбленная и есть та самая Наркомама, которую они все вместе разыскивают. Юппер активно носит в этом фильме хиджаб - и это главный комический трюк этого фильма.

Из Парижа - на Каспий. Действие азербайджанско-российского конкурсного фильма «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали происходит в рыбацкой деревне: отец безвозвратно уходит в море, успев передать азы профессии дочери. Она единственная верит в то, что он жив, ведь тело его не найдено, - в то время, как вся деревня, включая её мать, готовится к символическим похоронам отца: считается, что не похороненный рыбак приносит горе. Бунт непокорной девушки бросает вызов самой природе - та, впрочем, не спешит подчиняться ее воле.

Азербайджанско-российский фильм «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали Фото: кадр из фильма

Куда более скромно ведет себя героиня индийской конкурсной картины «Бесплодная невеста» - девушка, не познавшая радости менструации, а потому не считающая себя настоящей женщиной. Чтобы подчеркнуть ее страдания режиссер Джадаб Маханта демонстрирует ритуал инициации «в женщины» девочки, годящейся в дочери нашей несчастной героине. Ее нестандартный гормональный фон оттеняет те морально-нравственные мучения, через которые проходит ее жених, чья семья, ясен пень, отговаривает его от женитьбы. Действие происходит в экзотическом, отсталом и беднейшем штате Ассам, и контекст индийской провинции здесь намного удивительнее собственно текста, отсылающего в патриархальную глубь веков.

Индийский фильм "Бесплодная невеста" Фото: кадр из фильма.

В программе «Фильмы, которых здесь не было» была показана немецкая «Кровь пеликана» Катрин Геббе, в котором «женская тема» доведена до патологического экстрима. Главная героиня в исполнении Нины Хосс укрощает лошадей для полиции, но укротить собственную пятилетнюю приемную дочь Раю она не в состоянии. До полутора лет девочка жила с матерью, болгарской проституткой, и однажды просидела наедине с ее мертвым телом несколько дней, после чего чувства в ней атрофировались, и она сделалась душевно больна и невыносима для окружающих. Главная героиня как пеликаниха, отдающая птенцам свою кровь, делает все, что может, для этой Раи из ада - ужасного исковерканного существа, не знавшего детства. Даже пьёт вредные таблетки, провоцирующие отделение грудного молока, но под конец от безвыходности впадает в чёрную магию. Только она способна исцелить адское существо - так фильм, полный неподдельного психологического саспенса принимает «остросюжетный» вид, оборачивается сказкой и неизбежно теряет в убедительности. Все мы знаем, чем заканчиваются эти истории, но спровадить девочку обратно в детдом, ни героиня, ни режиссер не могут себе позволить - возможно, из женской солидарности с Раей.

Фильм немецкого режиссера Катрин Геббе «Кровь пеликана» Фото: кадр из фильма

Конкурсная английская «Хильда» Риши Пэлэма - истерический «женский фильм», разворачивающийся почти при полном отсутствии мужчин и повествующий о молодой девушке, на которую родители оставили заботу о двух детях - новорождённом и семилетней, такой же невыносимой, как крикливая истеричка Хильда. Заботу о детях она с трудом пытается совместить с поисками себя на поприще современных танцев. Срыв следует за срывом, и вот уже Хильда делает шаг, о котором впоследствии пожалеет - в дело вступают ужасные социальные службы по отбору младенцев. Если бы не танцы, то фильм был бы еще одним произведением английского кухонного реализма с поправкой на истерический феминизм, не предполагающий сочувствия его героине.

Исторический английский фильм «Хильда» Риши Пэлэма Фото: кадр из фильма.

Показанный вне конкурса фильм Леха Маевского «Долина Богов» хорошо разбавляет этот бесконечный фестивальный феминизм и реализм кухонной раковины - на его фоне его мачизм и дикий олд-скульный модернизм выглядит даже свежо. Хотя, казалось бы, на какую такую свежесть могут претендовать фантазмы писателя (Джош Хартнетт), создающего миры в своем воображении. Тут вам и приключенческая феерия индейцев навахо, и изысканный, медитативный маньеризм, сопровождающий существование сбрендившего миллиардера (Джон Малкович), живущего в замке на вершине скалы и заканчивающего жизнь собственной мумификацией.